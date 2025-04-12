Мошенники пишут нижегородцам от лица главы минспорта Дмитрия Кабайло

Мошенники создали фейковый аккаунт главы нижегородского минспорта Дмитрия Кабайло. Об этом в своем телеграм-канале сообщил друг министра – журналист Андрей Вовк.
Политический обозреватель призвал подписчиков не вступать в переписку с аферистами, а также блокировать контакт.
Ранее стало известно о появлении фейковых аккаунтов депутата нижегородской думы Руслана Станчева и министра экологии Владимира Тужилина.
Еще сообщалось, что мошенники начали атаковать нижегородцев фишинговыми письмами.
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