Мошенники пишут нижегородцам от лица главы минспорта Дмитрия Кабайло Спорт

Мошенники создали фейковый аккаунт главы нижегородского минспорта Дмитрия Кабайло. Об этом в своем телеграм-канале сообщил друг министра – журналист Андрей Вовк.

Политический обозреватель призвал подписчиков не вступать в переписку с аферистами, а также блокировать контакт.

Ранее стало известно о появлении фейковых аккаунтов депутата нижегородской думы Руслана Станчева и министра экологии Владимира Тужилина.

Еще сообщалось, что мошенники начали атаковать нижегородцев фишинговыми письмами.