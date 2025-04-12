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Спорт

Мошенники пишут нижегородцам от лица главы минспорта Дмитрия Кабайло

14 апреля 2025 14:53  [111] Спорт
Мошенники пишут нижегородцам от лица главы минспорта Дмитрия Кабайло

Мошенники создали фейковый аккаунт главы нижегородского минспорта Дмитрия Кабайло. Об этом в своем телеграм-канале сообщил друг министра – журналист Андрей Вовк. 

Политический обозреватель призвал подписчиков не вступать в переписку с аферистами, а также блокировать контакт. 

Ранее стало известно о появлении фейковых аккаунтов депутата нижегородской думы Руслана Станчева и министра экологии Владимира Тужилина

Еще сообщалось, что мошенники начали атаковать нижегородцев фишинговыми письмами. 

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Теги:
Министерства мошенники Спорт
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