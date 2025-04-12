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Общество

Нижегородцам дали рекомендации по выбору продуктов к Пасхе

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Нижегородцам дали рекомендации по выбору продуктов к Пасхе

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В преддверии Пасхи нижегородцам рассказали, как выбрать безопасные и качественные продукты для праздничного стола. Советы прозвучали на пресс-конференции с участием директора нижегородского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" Ирины Петровой, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Эксперт напомнила, что при покупке яиц важно проверять целостность скорлупы и чистоту упаковки. Варёные яйца следует хранить в холодильнике и употребить в течение 36 часов. Для окрашивания предпочтительно использовать натуральные красители, например, луковую шелуху.

При выборе муки для куличей Петрова рекомендовала обращать внимание на белый цвет, мелкий помол и бархатистую текстуру. Качественная мука должна содержать 28–30% клейковины.

Настоящий творог, по словам специалиста, должен быть произведён по ГОСТу и содержать только молочные жиры. Следует избегать продукции с заменителями и не покупать творог на стихийных рынках — он может быть небезопасен.

Покупая готовый кулич, важно изучить состав и срок годности. Качественный кулич имеет равномерный цвет и глазурь, а длительный срок хранения может быть достигнут без консервантов — за счёт современных упаковок.

Также на некоторых куличах можно увидеть надпись «Кулич освящен» — это означает, что продукция была освящена священником, однако наличие такой информации зависит от производителя.

Эксперты призвали нижегородцев быть внимательными при выборе продуктов, чтобы праздник прошёл безопасно и вкусно.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" пообщалась с диетологом и выяснила, сколько яиц и кулича можно съесть без вреда для здоровья.

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Теги:
Здоровье Пасха Продовольствие
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