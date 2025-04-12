Пасха без переедания: сколько яиц и кулича можно съесть без вреда для здоровья Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Приближается светлый праздник Пасхи. На столах традиционно появляются крашеные яйца, ароматные куличи и другие угощения. Однако чрезмерное употребление даже самых вкусных блюд может обернуться неприятными последствиями для здоровья. Сколько яиц и куличей можно съесть, чтобы сохранить хорошее самочувствие и не навредить организму? Об этом журналист НИА "Нижний Новгород" поговорила с врачом-диетологом, нутрицологом, к.м.н Аллой Поляшовой.

Эксперт напомнила, что Пасха следует после сорокадневного строгого Великого поста с полным ограничением животного белка в рационе постящихся. За это время пищеварительный тракт перестроился на другой режим работы, адаптировался к растительной пище, и резкое включение в рацион жирных, белковых и сладких блюд может стать стрессом для пищеварительной системы. Поэтому выход из поста должен быть постепенным, с сохранением принципов умеренности и разумного ограничения. В среднем на приспособление пищеварительной системы организма к изменению в питании требуется около недели.

Не больше одного яйца

Символ Пасхи — яйцо — является ценным источником белка и незаменимых для организма аминокислот.

"Но желток содержит помимо лецитина – вещества необходимого для мозга, еще и жир животного происхождения – холестерин, ограничения которого, в первую очередь, показаны при его повышенных показателях в анализе крови, патологии сердечно-сосудистой системы, заболеваниях желчного пузыря", — отмечает Алла Поляшова.

По ее словам, в первый день после поста не рекомендуется съедать более одного цельного яйца. При этом стоит помнить, что яйца входят в состав многих других блюд: салатов, выпечки, куличей.

"В последующие дни пасхальной недели также с точки зрения диетологии желательно ограничиться одним яйцом в день", — добавила врач.

Выбирайте творог с умом

Второй традиционный продукт, который обязательно используют при приготовлении традиционных блюд на Пасху — творог. Алла Поляшова рекомендует при выборе этого продукта обращать внимание на срок годности, состав, жирность.

"Как правило, для приготовления творожной пасхи, как блюда, используется жирный творог (9-18% жирности), кроме того, добавляется сливочное масло (72,5-82,5% жирности), сметана (с жирностью 20-25%), сахар, сухофрукты, цукаты – продукты с высоким гликемическим индексом. Таким образом, всеми любимое блюдо становится достаточно калорийный, а при съеденной "лишней" ложке тяжелым для усвоения организмом", — предупреждает диетолог.

Она рекомендует изначально планировать количество приготовленных на праздничный стол блюд и составить для себя "здоровое" меню. Особенно это важно для людей, имеющих повышенный сахар, избыточный вес, метаболический синдром, заболевания сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Чтобы не перегрузить организм жирной пищей в праздники, важно учитывать, сколько жира нужно человеку в день. Например, тем, кто старается похудеть, достаточно около 0,6-0,8 грамма жира на каждый килограмм веса в сутки. Людям с обычной физической активностью — примерно 1 грамм, а при тяжёлой работе — не больше 1,3 грамма на килограмм веса.

Также стоит помнить: если организм получает слишком много белков и углеводов, излишки тоже превращаются в жир.

"Поэтому, конечно, не рекомендуется сделанные 1-2 кг творожной Пасхи съедать в положенные 72 часа (срок хранения скоропортящихся продуктов), а лучше изначально при приготовлении планировать выход блюда на количество ожидаемых гостей", — добавила собеседница НИА "Нижний Новгород".

На куличи не налегать

Кулич — ещё один обязательный атрибут праздничного стола. Однако, по словам эксперта, его употребление также должно быть дозированным — не более 150 граммов. При этом, советует Алла Поляшова, лучше разделить его на несколько приёмов пищи и обязательно сочетать с тёплым напитком, чтобы облегчить пищеварение.

Также врач советует в это время значительно ограничить употребление других хлебобулочных изделий. Важно помнить, что их суточная доза в пирамиде правильного питания составляет 150 грамм. Особенно данная рекомендации важна тем, кто следит за весом и здоровым питанием.

Вкусно и полезно

Пасхальный стол вполне можно сделать не только вкусным, но и полезным.

"Первое, что нужно помнить – это питьевой режим. Употребление чистой, минеральной воды, фиточаев и фитонастоев, чая с лимоном – обязательная составляющая рациона, которые будут поддерживать как пищеварение, так и кислотно-щелочной баланс организма, а также будут контролировать чувство сытости", — советует Алла Поляшова.

Врач также рекомендует обогатить меню овощами, зеленью, свежими фруктами, а мясные блюда готовить из свежего мяса, птицы или рыбы, ограничивая, особенно в первое время после поста, копчёности, колбасы и продукты промышленной переработки.

"От сладких газированных напитков, кондитерских изделий, большого количества майонеза, различных копченостей, маринадов, колбас, сыров в приготовлении блюд в первые дни выхода из Великого поста рекомендуется воздержаться для сохранения здоровья пищеварительной системы, сохранения энергии и хорошего самочувствия", — добавила она.

Ранее журналисты НИА "Нижний Новгород" рассказали об истории и традициях празднования Пасхи, а также подсчитали, сколько денег придется потратить на праздничные угощения в 2025 году.