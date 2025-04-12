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Экономика

Озвучена стоимость пасхального стола в Нижнем Новгороде

14 апреля 2025 16:16  [113] Экономика
Во сколько нижегородцам обойдется накрыть пасхальный стол в 2025 году 

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В воскресенье, 20 апреля, христиане отмечают один из самых светлых и долгожданных праздников - Пасху. По традиции, к этому дню хозяйки пекут куличи, красят яйца и делают творожную пасху. Редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, сколько денег придется потратить на праздничные угощения в 2025 году. Цены мы узнали в ближайшем сетевом супермаркете. 

Украшения на любой вкус

Сегодня на прилавках магазинов можно найти все необходимое для приготовления пасхальных блюд: краску для яиц, бумажные формы для куличей, разнообразные посыпки и прочее. Конечно, можно использовать старые проверенные средства для придания цвета яйцам: луковую шелуху, свекольный сок, куркуму, чай, кофе. Но цветовая палитра в этом случае будет довольно ограниченной, к тому же, многим просто не хочется тратить на окраску дополнительное время. 

Краска же в магазине представлена на любой вкус: от привычных таблеток и порошков, которые надо растворять в уксусе, до наборов с бисером и специальными трафаретами. Цена варьируется от 34 до 160 рублей. 

Бумажные формы для куличей (продаются обычно по несколько штук) стоят от 69 рублей. Цены на кондитерскую посыпку начинаются от 49 рублей. 

Цена зависит от размера

Переходим к основным продуктам, которые будет необходимо купить для празднования. В первую очередь, конечно, это яйца. Кто-то обходится одним десятком, а кому-то будет и трех мало, ведь согласно христианскому обычаю, в Пасху принято дарить окрашенные в красный цвет яйца. 

Наш корреспондент ознакомился с выбором яиц в маркете и выяснил, что десяток можно купить за 89 рублей и дороже. Правда, дешевые яйца быстро разбирают, да и маленькие они. Чем крупнее яйца, тем они дороже. Минимально крашеные к Пасхе яйца обойдутся нижегородцам примерно в 123 рубля (десяток яиц и один краситель).

Как же без куличей и пасхи

Также на любом пасхальном столе должен быть кулич. Если печь вы не умеете, то можно приобрести готовое хлебобулочное изделие. Здесь тоже значение имеет размер (и производитель). Например, за стограммовый куличик придется выложить от 50 рублей, а "полноценный" пасхальный хлеб весом в 300 граммов обойдется минимум в 155 рублей. Понятно, что самый вкусный кулич - приготовленный своими руками. Но тогда придется раскошелиться еще больше. 

Еще одно традиционное блюдо — это творожная пасха. Ее мы в супермаркете не нашли, поэтому ничего не осталось, как посмотреть цены на продукты для ее изготовления. Так, полкило жирного творога можно купить за 180 рублей и больше, 33-процентные сливки обойдутся минимум в 170 рублей, 100 гр сливочного масла - в среднем 90-100 рублей. А ведь еще нужно купить сахар. изюм, сухофрукты! В итоге на приготовление 1 кг пасхи придется потратить минимум 550 рублей. 

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" рассказала об истории и традициях празднования Пасхи. 

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Теги:
Пасха Праздники Цены
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