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Общество

Нижегородская область начнет собирать опасные отходы от населения по новой системе

17 апреля 2025 16:29  [117] Общество
Нижегородская область начнет собирать опасные отходы от населения по новой системе

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области стартует пилотный проект по созданию современной системы сбора опасных отходов I и II классов от граждан. Инициатива реализуется при участии Федерального экологического оператора (ФГУП "ФЭО", входит в госкорпорацию "Росатом") совместно с региональным минэкологии.

Хотя Федеральный экологический оператор традиционно работает с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в рамках нового проекта особое внимание будет уделено отходам, возникающим в быту — например, использованным батарейкам и другим химическим источникам тока.

Ключевая цель проекта — улучшение экологической обстановки в регионе за счёт создания удобной и безопасной инфраструктуры для сбора и утилизации опасных бытовых отходов. Планируется развернуть сеть пунктов приёма, разработать нормативную и логистическую базу, протестировать новые методы учёта и контроля, а также провести информационно-просветительскую работу с населением.

Ранее между ФГУП "ФЭО" и правительством Нижегородской области был подписан план совместных действий в этой сфере. В "ФЭО" отметили, что сотрудничество с регионом станет важным этапом в развитии экологически безопасной системы обращения с опасными отходами на уровне всей страны.

Пилотный проект позволит выстроить полноценную модель работы с отходами I и II классов от населения, которую в дальнейшем можно будет внедрять в других субъектах РФ. По оценкам специалистов, накопленный опыт поможет повысить эффективность всей системы обращения с опасными отходами в России.

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Теги:
Отходы Экология
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