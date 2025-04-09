Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 апреля 2025 18:35  [21] Евгений Люлин принял участие в открытии всероссийской конференции "Будущее сильной России"
10 апреля 2025 18:00  [251] Заместитель главврача нижегородской ГКБ №7 Лариса Фирфарова ушла из жизни
10 апреля 2025 17:30  [118] Любовь Трефилова стала и.о. главврача в нижегородской поликлинике № 35
10 апреля 2025 17:13  [140] Клещи укусили уже 126 нижегородцев
10 апреля 2025 17:00  [110] Андрей Самсонов: "Эффективность программы будет зависеть от общего развития городской среды"
10 апреля 2025 16:52  [131] Нижегородские власти предлагают ввести выплаты за 75 и 80 лет в браке
10 апреля 2025 16:35  [130] Нижегородская область создает консьерж-сервис для переезда IT-специалистов
10 апреля 2025 16:26  [117] После капремонта открылась школа №3 в Богородске
10 апреля 2025 15:58  [149] Свалки в Советском районе убрали после жалоб нижегородцев
10 апреля 2025 15:47  [151] Металлурги из Выксы собрали деньги на помощь детям с аутизмом
Общество

Заместитель главврача нижегородской ГКБ №7 Лариса Фирфарова ушла из жизни

10 апреля 2025 18:00  [251] Общество
Ушла из жизни заместитель главврача ГКБ №7 Нижнего Новгорода Лариса Фирфарова

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

На 53-м году жизни скончалась заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы №7 имени Е. Л. Берёзова Лариса Фирфарова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Свою профессиональную деятельность в здравоохранении она начала в 1989 году с должности санитарки. В 1996 году Лариса Фирфарова окончила лечебный факультет Нижегородской государственной медицинской академии.

Всю свою карьеру она посвятила 7-й больнице. Здесь прошла путь от интерна до хирурга, а затем и до заместителя главного врача.

Даже столкнувшись с тяжёлым диагнозом, борясь с онкологией, продолжала исполнять свои профессиональные обязанности, оставаясь на посту начмеда.

У Ларисы Фирфаровой остались двое несовершеннолетних детей.

Церемония прощания пройдёт 12 апреля в 10:00 в конференц-зале хирургического стационара ГКБ №7.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Ларисы Фирфаровой. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Некролог
Поделиться:
Новости по теме
10 апреля 2025 11:07  [561] Известный эндокринолог Александр Костров скончался в Нижнем Новгороде
09 апреля 2025 13:48  [869] Известный кардиолог скончался в Нижнем Новгороде
29 марта 2025 10:35  [1188] Известный журналист скончался в Нижнем Новгороде
21 марта 2025 14:00  [820] Профессор ПИМУ Евгения Камышева умерла на 100-м году жизни
07 марта 2025 17:03  [1361] Ушел из жизни заслуженный тренер России Иван Коптюх
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото интерьеров Дома труда после реставрации
09 апреля 2025 18:53Дворец труда после реставрации: как переплелись история и современность
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph