Заместитель главврача нижегородской ГКБ №7 Лариса Фирфарова ушла из жизни Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

На 53-м году жизни скончалась заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы №7 имени Е. Л. Берёзова Лариса Фирфарова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Свою профессиональную деятельность в здравоохранении она начала в 1989 году с должности санитарки. В 1996 году Лариса Фирфарова окончила лечебный факультет Нижегородской государственной медицинской академии.

Всю свою карьеру она посвятила 7-й больнице. Здесь прошла путь от интерна до хирурга, а затем и до заместителя главного врача.

Даже столкнувшись с тяжёлым диагнозом, борясь с онкологией, продолжала исполнять свои профессиональные обязанности, оставаясь на посту начмеда.

У Ларисы Фирфаровой остались двое несовершеннолетних детей.

Церемония прощания пройдёт 12 апреля в 10:00 в конференц-зале хирургического стационара ГКБ №7.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Ларисы Фирфаровой.