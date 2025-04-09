Заместитель главврача нижегородской ГКБ №7 Лариса Фирфарова ушла из жизни

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На 53-м году жизни скончалась заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы №7 имени Е. Л. Берёзова Лариса Фирфарова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
Свою профессиональную деятельность в здравоохранении она начала в 1989 году с должности санитарки. В 1996 году Лариса Фирфарова окончила лечебный факультет Нижегородской государственной медицинской академии.
Всю свою карьеру она посвятила 7-й больнице. Здесь прошла путь от интерна до хирурга, а затем и до заместителя главного врача.
Даже столкнувшись с тяжёлым диагнозом, борясь с онкологией, продолжала исполнять свои профессиональные обязанности, оставаясь на посту начмеда.
У Ларисы Фирфаровой остались двое несовершеннолетних детей.
Церемония прощания пройдёт 12 апреля в 10:00 в конференц-зале хирургического стационара ГКБ №7.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Ларисы Фирфаровой.
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