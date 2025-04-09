Известный эндокринолог Александр Костров скончался в Нижнем Новгороде

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На 78-м году жизни скончался Александр Костров — врач-эндокринолог, отличник здравоохранения Российской Федерации, посвятивший более полувека работе в Нижегородской областной клинической больнице имени Семашко. Об этом сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".
Отмечается, что Александр Костров начал свой профессиональный путь интерном в Центральной районной больнице Большого Мурашкина, а с 1973 года и до последних дней жизни трудился в НОКБ имени Семашко, пройдя путь от ординатора до старшего врача эндокринологического отделения.
С 2018 года он вёл приём пациентов в поликлинике при больнице. На протяжении многих лет Александр Иванович занимал должность главного внештатного эндокринолога Нижегородской области.
Коллеги отмечают его как отзывчивого и надёжного профессионала, всегда готового поддержать советом и делом. Его труд был неоднократно отмечен благодарностями и профессиональными наградами.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Александра Кострова.
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