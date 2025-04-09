Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 апреля 2025 12:00  [92] Суд освободил охранника Червякова, осужденного за убийство в лагере
10 апреля 2025 12:00  [101] Снег вернётся в Нижний Новгород в конце апреля
10 апреля 2025 11:30  [114] Каждый третий россиянин планирует остаться дома на майские праздники
10 апреля 2025 11:22  [354] "Нижфарм" сменил гендиректора — компанию возглавил Дмитрий Исаченко
10 апреля 2025 11:07  [228] Известный эндокринолог Александр Костров скончался в Нижнем Новгороде
10 апреля 2025 10:45  [138] Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области опустилась ниже эпидпорога
10 апреля 2025 10:15  [245] Пасхальный крестный ход пройдет в Нижнем Новгороде 20 апреля
10 апреля 2025 10:00  [147] Подрядчик начал прокладывать дорожки и монтировать свет в парке имени 1 Мая
10 апреля 2025 09:14  [232] Спрос на жилье в Нижнем Новгороде резко вырос перед майскими
10 апреля 2025 08:47  [185] Бастрыкин поручил проверить жалобу на разбитую дорогу в нижегородском селе
Общество

Известный эндокринолог Александр Костров скончался в Нижнем Новгороде

10 апреля 2025 11:07  [228] Общество
Известный эндокринолог Александр Костров скончался в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

На 78-м году жизни скончался Александр Костров — врач-эндокринолог, отличник здравоохранения Российской Федерации, посвятивший более полувека работе в Нижегородской областной клинической больнице имени Семашко. Об этом сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

Отмечается, что Александр Костров начал свой профессиональный путь интерном в Центральной районной больнице Большого Мурашкина, а с 1973 года и до последних дней жизни трудился в НОКБ имени Семашко, пройдя путь от ординатора до старшего врача эндокринологического отделения.

С 2018 года он вёл приём пациентов в поликлинике при больнице. На протяжении многих лет Александр Иванович занимал должность главного внештатного эндокринолога Нижегородской области.

Коллеги отмечают его как отзывчивого и надёжного профессионала, всегда готового поддержать советом и делом. Его труд был неоднократно отмечен благодарностями и профессиональными наградами.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Александра Кострова. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Некролог
Поделиться:
Новости по теме
09 апреля 2025 13:48  [790] Известный кардиолог скончался в Нижнем Новгороде
29 марта 2025 10:35  [1182] Известный журналист скончался в Нижнем Новгороде
21 марта 2025 14:00  [808] Профессор ПИМУ Евгения Камышева умерла на 100-м году жизни
07 марта 2025 17:03  [1359] Ушел из жизни заслуженный тренер России Иван Коптюх
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото интерьеров Дома труда после реставрации
09 апреля 2025 18:53Дворец труда после реставрации: как переплелись история и современность
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph