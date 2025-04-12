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Общество

Нижегородцев приглашают на Пасхальную ярмарку 18 апреля

17 апреля 2025 13:41  [58] Общество
Нижегородцев приглашают на Пасхальную ярмарку 18 апреля

Фото: Александр Воложанин

В четверг, 18 апреля, с 9:00 до 18:00 на площади Советской в Нижнем Новгороде пройдет Пасхальная ярмарка (0+). Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

По словам главы ведомства Николая Денисова, на ярмарке будет представлен широкий ассортимент традиционных пасхальных угощений: куличи, яйца, творожная пасха. Кроме того, нижегородцы смогут купить мясные и молочные продукты, соленья, мёд, хлебобулочные изделия и другую фермерскую продукцию.

Посетители смогут также приобрести товары ручной работы. Нижегородские мастера предложат изделия из дерева, кожи, керамики, а также оригинальные сувениры.

Организаторами ярмарки выступают минсельхоз и АНО "Центр поддержки предпринимательства" Нижнего Новгорода.

Ранее НИА "Нижний Новгород" подсчитало,  сколько денег придется потратить на праздничные угощения в 2025 году.

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Теги:
Пасха Праздники Ярмарка
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