Нижегородцев приглашают на Пасхальную ярмарку 18 апреля Общество

Фото: Александр Воложанин

В четверг, 18 апреля, с 9:00 до 18:00 на площади Советской в Нижнем Новгороде пройдет Пасхальная ярмарка (0+). Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

По словам главы ведомства Николая Денисова, на ярмарке будет представлен широкий ассортимент традиционных пасхальных угощений: куличи, яйца, творожная пасха. Кроме того, нижегородцы смогут купить мясные и молочные продукты, соленья, мёд, хлебобулочные изделия и другую фермерскую продукцию.

Посетители смогут также приобрести товары ручной работы. Нижегородские мастера предложат изделия из дерева, кожи, керамики, а также оригинальные сувениры.

Организаторами ярмарки выступают минсельхоз и АНО "Центр поддержки предпринимательства" Нижнего Новгорода.

Ранее НИА "Нижний Новгород" подсчитало, сколько денег придется потратить на праздничные угощения в 2025 году.