Нижегородцев приглашают на Пасхальную ярмарку 18 апреля

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В четверг, 18 апреля, с 9:00 до 18:00 на площади Советской в Нижнем Новгороде пройдет Пасхальная ярмарка (0+). Об этом сообщили в региональном минсельхозе.
По словам главы ведомства Николая Денисова, на ярмарке будет представлен широкий ассортимент традиционных пасхальных угощений: куличи, яйца, творожная пасха. Кроме того, нижегородцы смогут купить мясные и молочные продукты, соленья, мёд, хлебобулочные изделия и другую фермерскую продукцию.
Посетители смогут также приобрести товары ручной работы. Нижегородские мастера предложат изделия из дерева, кожи, керамики, а также оригинальные сувениры.
Организаторами ярмарки выступают минсельхоз и АНО "Центр поддержки предпринимательства" Нижнего Новгорода.
Ранее НИА "Нижний Новгород" подсчитало, сколько денег придется потратить на праздничные угощения в 2025 году.
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