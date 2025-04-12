Канадец Фейнстра собрал устройство для выравнивания земли из шин и цепей Общество

Фото: Александр Воложанин

Канадский фермер и блогер Аренд Фейнстра, переехавший с семьей в Нижегородскую область в начале 2024 года, продемонстрировал простое и недорогое решение для выравнивания земли на участке. Видео с испытаниями самодельного устройства он опубликовал на своем YouTube-канале Countryside Acres.

Сейчас семья Фейнстра, в которой восемь детей, занимается строительством дома и благоустройством территории. Для подготовки земли после роторной обработки фермер сконструировал агрегат из подручных материалов: старых автомобильных шин, металлической цепи и деревянных столбов.

Как отметил Аренд, самым затратным элементом оказалась цепь — ее стоимость составила около 12 тысяч рублей. Шины ему достались бесплатно, а за деревянные столбы он заплатил всего 500 рублей. Причем столбы изначально не планировались — их добавили позже, чтобы устранить выявленные в процессе испытаний недостатки.

Конструкция получилась довольно крупной — примерно 3,5 на 3,5 метра. Чтобы снизить вес, Фейнстра разрезал шины пополам, соединил их цепями и прицепил к трактору.

По словам блогера, устройство отлично справляется со своей задачей: "Я разработал это устройство специально для выравнивания грунта после роторной обработки, и оно прекрасно показывает себя в деле".

Тем не менее, в ходе первых испытаний обнаружилась проблема — шины начали заезжать друг на друга. "Посмотрите, эта крайняя шина подпрыгнула! Нужно что-то придумать с этим", — прокомментировал Фейнстра во время тестирования.

В качестве временного решения он положил деревянные бревна поверх конструкции для стабилизации. "В целом идея работает, но конструкцию еще нужно доработать", — заключил фермер.

Несмотря на недочеты, самодельный выравниватель уже доказал свою эффективность: обработанные участки стали заметно ровнее, чем необработанные.

Ранее Аренд поделился впечатлениями от редких пород коров, которых он увидел на одной из нижегородских ферм.