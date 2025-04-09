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Общество

Известный канадец восхитился нижегородскими коровами

12 апреля 2025 10:10  [74] Общество
Известный канадец восхитился нижегородскими коровами

Канадский фермер Аренд Фейнстра, переехавший с семьей на ПМЖ в Нижегородскую область более года назад, побывал в Павловском округе и поделился впечатлениями от визита на местную ферму. Видео своей поездки он опубликовал на YouTube-канале.

Во время экскурсии по хозяйству "Абабковское" Фейнстра обратил внимание на условия содержания животных. По его словам, помещения напомнили ему фермы, которые он видел в Грузии. Особенно его заинтересовало, что в хлеву на полу уложена плитка, а в стойлах используются деревянные доски. Как отметил канадец, такое решение может показаться старомодным, но оно натуральное и благоприятно влияет на здоровье ног коров.

Особый интерес у Аренда вызвали представители редкой породы — "красная горбатовская". Он охарактеризовал этих коров как крепких и мясистых, отметив, что они подходят как для молочного, так и мясного направления. В будущем фермер планирует открыть собственный магазин, где будет продавать продукцию со своей фермы.

Также он рассказал подписчикам, как устроена доильная система на ферме. В завершение поездки Аренд отметил, что ему предстоит принять решение, подходит ли порода "красная горбатовская" для его собственного хозяйства.

Ранее канадец Фейнстра сообщил, что достраивает дом под Нижним Новгородом. 

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Теги:
Животные Иностранцы Сельское хозяйство
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