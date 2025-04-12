Охота на селезня открывается на юге Нижегородской области с 19 апреля Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В южных районах Нижегородской области с 19 апреля стартует весенняя охота на селезня утки — без использования живых подсадных уток. В это же время в северной части региона открывается сезон охоты на боровую дичь. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

Как пояснили в ведомстве, весенняя охота на пернатую дичь — один из самых популярных сезонов. В этом году охотникам разрешается добывать гусей, вальдшнепов, глухарей, тетеревов и селезней уток. Использовать при этом можно только охотничье гладкоствольное длинноствольное огнестрельное оружие.

Сроки охоты зависят от территориального деления области: районы условно разделены на южную и северную зоны. Каждый сезон длится 10 дней.

Разрешённые периоды охоты:

боровая дичь (глухарь, тетерев) и вальдшнеп: южная зона — с 12 по 21 апреля, северная зона — с 19 по 28 апреля.

водоплавающая дичь (гуси, селезни уток), кроме охоты с живыми подсадными утками: южная зона — с 19 по 28 апреля, северная зона — с 26 апреля по 5 мая.

Для законной охоты необходимо иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, а также специальное разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Если охота проходит на закреплённой территории, потребуется также путёвка.

Охота без полного пакета документов влечёт за собой административную ответственность. А за незаконную добычу животных предусмотрены штрафы и даже уголовное наказание по статье 258 УК РФ. Кроме того, нарушителям придётся возместить ущерб, нанесённый природе.

В министерстве напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. Это означает дополнительные запреты и усиленные меры ответственности.

Разведение костров в лесах строго запрещено. При повышенной пожароопасности (4 и 5 классы) леса становятся полностью закрытыми для посещения. Такие меры необходимы для предотвращения возгораний.

За нарушение противопожарных требований предусмотрены штрафы:

— до 50 тысяч рублей для граждан

— до 90 тысяч — для должностных лиц

— до 1 миллиона рублей — для компаний

Кроме того, за уничтожение или повреждение леса, в том числе по неосторожности, может наступить уголовная ответственность (статья 261 УК РФ).

Если вы стали свидетелем лесного пожара, звоните в любое время по телефону лесной охраны: 8 (800) 100 94 00 или в региональную диспетчерскую службу: 8 (831) 430 01 23. Звонки принимаются круглосуточно.