Человечески останки найдены возле Горьковского водохранилища в Сокольском Происшествия

Фото: скрин видео телеграм-канале tutnedaleko

Человечески останки обнаружили возле Горьсковского водохранилища в Сокольском районе. Видео опубликовано в телеграм-канале tutnedaleko.

Кости нашли нашли возле деревни Покров Валы после того, как уровень воды в водохранилище снизился. Но, по словам местных жителей, останки там находят периодически.

Автор видео рассказал, что на этом месте ранее находилось старинное церковное кладбище.

Редакция НИА "Нижний Новгород" запросила комментарий у администрации округа по поводу находки.

Ранее сообщалось, что человеческие черепа и костин нашли на пляже Горьковского водохранилища в Чкаловске.