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Происшествия

Человечески останки найдены возле Горьковского водохранилища в Сокольском

19 апреля 2025 10:00  [106] Происшествия
Человечески останки найдены возле Горьковского водохранилища в Сокольском

Фото: скрин видео телеграм-канале tutnedaleko

Человечески останки обнаружили возле Горьсковского водохранилища в Сокольском районе. Видео опубликовано в телеграм-канале tutnedaleko. 

Кости нашли нашли возле деревни Покров Валы после того, как уровень воды в водохранилище снизился. Но, по словам местных жителей, останки там находят периодически. 

Автор видео рассказал, что на этом месте ранее находилось старинное церковное кладбище.

Редакция НИА "Нижний Новгород" запросила комментарий у администрации округа по поводу находки. 

Ранее сообщалось, что человеческие черепа и костин нашли на пляже Горьковского водохранилища в Чкаловске. 

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Теги:
Кладбище Сокольский г.о.
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