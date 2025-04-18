Человечески останки найдены возле Горьковского водохранилища в Сокольском

Фото:
Человечески останки обнаружили возле Горьсковского водохранилища в Сокольском районе. Видео опубликовано в телеграм-канале tutnedaleko.
Кости нашли нашли возле деревни Покров Валы после того, как уровень воды в водохранилище снизился. Но, по словам местных жителей, останки там находят периодически.
Автор видео рассказал, что на этом месте ранее находилось старинное церковное кладбище.
Редакция НИА "Нижний Новгород" запросила комментарий у администрации округа по поводу находки.
Ранее сообщалось, что человеческие черепа и костин нашли на пляже Горьковского водохранилища в Чкаловске.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+