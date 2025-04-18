Участник первого парада Победы Владимир Рябчиков умер в Дзержинске Общество

Фото: телеграм-канал Михаила Клинкова

Скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник первого парада Победы на Красной площади и почетный гражданин Дзержинска Владимир Михайлович Рябчиков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Михаил Клинков.

Владимир Рябчиков был призван на фронт в 1943 году, когда ему исполнилось всего 17 лет. Служил командиром миномета в составе 267-й стрелковой дивизии 844-го стрелкового полка. День Победы встретил в Латвии, участвуя в освобождении прибалтийских республик от нацистов.

После окончания в 1951 году Рязанского артиллерийского училища служил в Мулинском гарнизоне, а с 1963 по 1972 год возглавлял призывной отдел в военкомате Дзержинска. Завершил службу в армии в звании подполковника.

После увольнения с военной службы Рябчиков продолжал передавать свой опыт молодому поколению. В течение четырех лет преподавал начальную военную подготовку в школе № 39, а затем в течение двух десятилетий работал начальником штаба гражданской обороны в одной из организаций Дзержинска.

За мужество и личный вклад в Победу Владимир Михайлович был награжден двумя медалями "За отвагу", Орденом Отечественной войны I степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", а также рядом юбилейных наград.

"Ушел из жизни человек огромного мужества, патриот, многое сделавший для того, чтобы передать историческую память о войне следующим поколениям", — написал мэр Михаил Клинков.

Глава Дзержинска выразил соболезнования родным и близким Владимира Михайловича, ветеранам, а также всем, кто знал и ценил этого уважаемого человека и настоящего патриота.