Почти завершен первый этап модернизации ключевой станции аэрации в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Почти полностью завершён первый этап реконструкции Нижегородской станции аэрации. Об этом сообщил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Дмитрий Сивохин на заседании комиссии думы по городскому хозяйству 18 апреля.

По его словам, практически выполнены все строительно-масштабные работы, осталось наладить системы электроснабжения и автоматического управления.

"По плану работы должны быть выполнены и будут выполнены до конца текущего года. Строительная готовность составляет почти 97%", - сказал Сивохин.

Также он подчеркнул, что реконструкция столь крупного объекта без остановки производственного цикла в России производится впервые. Чтобы улучшить экологическую обстановку, на станции также укрывают открытые каналы, по которым поступают стоки. Это должно снизить уровень запахов, исходящих от объекта.

Сивохин отметил, что станция аэрации — это центральное звено всей системы водоотведения региона. Каждый день она принимает от 540 до 720 тысяч кубометров сточных вод из Нижнего Новгорода, Бора и частично из Кстовского района. Это сопоставимо с объёмом двух Мещерских озёр.

В целом в Нижнем Новгороде насчитывается 1432 км сетей водоотведения — это примерно столько же, сколько длина реки Оки, сказал Сивохин. Из них 1200 км — самотечные, 232 — напорные. Большая часть коммуникаций (837 км) расположена в заречной части города.

В городе действует раздельная система водоотведения: хозяйственно-бытовые и ливневые стоки отводятся по разным сетям. Канализационные станции — их в Нижнем Новгороде 130 — принимают только последние.

По словам Сивохина, общий износ системы водоотведения в городе составляет 76%.

Ранее жители нижней части города пожаловались на нестерпимую вонь, разбудившую их. В АО "Нижегородский водоканал" связали ее с ремонтом канализационного коллектора.