Патрушев и Никитин проверили работу очистных сооружений в Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева

Вице-премьер Дмитрий Патрушев вместе с главой региона Глебом Никитиным посетили объекты очистных сооружений в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Богородске Дмитрию Патрушеву показали результаты реализации первого этапа реконструкции городских очистных сооружений производительностью 15 тысяч кубометров в сутки.

В столице Приволжья он осмотрел Нижегородскую станцию аэрации, которую реконструируют по федеральному проекту "Оздоровление Волги". Очистные сооружения принимают 99% объема стоков Нижнего Новгорода, а также – частично - стоки из города Бор. Запланированная мощность составит 790 тысяч кубометров в сутки.

Также Дмитрий Патрушев провел в Нижнем Новгороде выездное совещание, посвященное исполнению поручений в рамках инцидента "Очистные сооружения".

"Сегодня заседание инцидента "Очистные сооружения" мы проводим из Нижнего Новгорода. Это регион с самым большим количеством мероприятий в мониторинге нашего штаба. Причем проекты непростые, разноплановые и расположены в различных частях области. Тем не менее, рассчитываю, что все они будут качественным образом реализованы",- рассказал Патрушев.

Глеб Никитин подчеркнул, что в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" реализуются 35 мероприятий, в том числе реконструкция Нижегородской станции аэрации.

"Модернизация станции аэрации - это долгожданнейший объект для всего города, сбросы сюда идут не только из Нижнего Новгорода, но и из Бора. Благодарю правительство РФ за включение в нацпроект. Сейчас мы заинтересованы во включении следующей очереди реконструкции в новый нацпроект. Кроме этого, за счет региона проводим работу по снижению неприятных запахов, связанных с входными коллекторами. На самом деле это не является превышением ПДК и нарушением экологических требований, но мы наметили те решения технологические, которые могут исключить этот запах. Согласен, что необходимо усиливать дисциплину всех подрядных организаций по всей цепочке при реконструкции станции аэрации. Что касается завершения работ по первому этапу, то технология биоочистки требует выращивания активных бактерий в теплое время года. Поэтому, как только закончим стройку, начнем растить эти бактерии, и первая очередь уже будет функционировать с начала лета",- отметил Никитин.

Глава региона добавил, что совместно с Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом подготовлена обучающая программа для специалистов по эксплуатации очистных сооружений. Обучение "первого потока" планируется провести в декабре.

Напомним, современные очистные сооружения в Катунках и Шатовке прошли модернизацию.