Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
Новые спортивные объекты Нижегородской области
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
22 ноября 2024 19:08  [49] Патрушев и Никитин проверили работу очистных сооружений в Нижегородской области
22 ноября 2024 16:58  [136] Почти 60% бюджета Нижнего Новгорода в 2025 году будет направлено на соцсферу
22 ноября 2024 14:55  [161] Запрет экспорта бензина будет досрочно снят в России
22 ноября 2024 13:52  [171] Госдума приняла бюджет на 2025-2027 годы с ключевыми поправками "Единой России"
22 ноября 2024 13:38  [189] Измерительная система производства АПЗ стала лауреатом Всероссийского конкурса
21 ноября 2024 13:34  [342] Параметры семейной ипотеки под 6% сохранят в России
21 ноября 2024 09:48  [423] Инвестиции в лесную отрасль Нижегородской области выросли более чем на 37%
20 ноября 2024 13:10  [481] Совет Федерации одобрил закон о лимитах по ипотеке
20 ноября 2024 12:25  [474] Марат Хуснуллин анонсировал новые меры поддержки строительной отрасли
20 ноября 2024 08:31  [506] Ещё более 31 млрд федеральных средств поступит в бюджет региона на 2025 год
Экономика

Патрушев и Никитин проверили работу очистных сооружений в Нижегородской области

22 ноября 2024 19:08  [49] Экономика

Фото: пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева

Вице-премьер Дмитрий Патрушев вместе с главой региона Глебом Никитиным посетили объекты очистных сооружений в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Богородске Дмитрию Патрушеву показали результаты реализации первого этапа реконструкции городских очистных сооружений производительностью 15 тысяч кубометров в сутки.

В столице Приволжья он осмотрел Нижегородскую станцию аэрации, которую реконструируют по федеральному проекту "Оздоровление Волги". Очистные сооружения принимают 99% объема стоков Нижнего Новгорода, а также – частично - стоки из города Бор. Запланированная мощность составит 790 тысяч кубометров в сутки.

Также Дмитрий Патрушев провел в Нижнем Новгороде выездное совещание, посвященное исполнению поручений в рамках инцидента "Очистные сооружения".

"Сегодня заседание инцидента "Очистные сооружения" мы проводим из Нижнего Новгорода. Это регион с самым большим количеством мероприятий в мониторинге нашего штаба. Причем проекты непростые, разноплановые и расположены в различных частях области. Тем не менее, рассчитываю, что все они будут качественным образом реализованы",- рассказал Патрушев.

Глеб Никитин подчеркнул, что в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" реализуются 35 мероприятий, в том числе реконструкция Нижегородской станции аэрации.

"Модернизация станции аэрации - это долгожданнейший объект для всего города, сбросы сюда идут не только из Нижнего Новгорода, но и из Бора. Благодарю правительство РФ за включение в нацпроект. Сейчас мы заинтересованы во включении следующей очереди реконструкции в новый нацпроект. Кроме этого, за счет региона проводим работу по снижению неприятных запахов, связанных с входными коллекторами. На самом деле это не является превышением ПДК и нарушением экологических требований, но мы наметили те решения технологические, которые могут исключить этот запах. Согласен, что необходимо усиливать дисциплину всех подрядных организаций по всей цепочке при реконструкции станции аэрации. Что касается завершения работ по первому этапу, то технология биоочистки требует выращивания активных бактерий в теплое время года. Поэтому, как только закончим стройку, начнем растить эти бактерии, и первая очередь уже будет функционировать с начала лета",- отметил Никитин.

Глава региона добавил, что совместно с Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом подготовлена обучающая программа для специалистов по эксплуатации очистных сооружений. Обучение "первого потока" планируется провести в декабре.

Напомним, современные очистные сооружения в Катунках и Шатовке прошли модернизацию.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Экология
Поделиться:
Новости по теме
22 ноября 2024 18:15  [125] Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с Глебом Никитиным
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph