Подрядчику реконструкции станции аэрации в Нижнем пригрозили расторжением контракта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Комиссия правительства России провела выездную проверку хода реконструкции Нижегородской станции аэрации. В составе делегации были замруководителя секретариата вице-премьера Дмитрия Патрушева Джамбулат Хатуов, замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько, а также замминистра природных ресурсов и экологии Максим Корольков. Проект находится под личным контролем вице-премьера.

На сегодняшний день реализация первого этапа реконструкции выполнена на 96%. Основные строительные и монтажные работы завершены. Однако генеральному подрядчику — ФАУ "РосКапСтрой" — ещё предстоит завершить работы по электроснабжению и автоматизации технологических процессов.

Из-за отставания от графика почти на год ранее была утверждена дорожная карта с продлёнными сроками завершения работ — до 30 октября 2025 года. Несмотря на это, темпы на финальной стадии остаются низкими.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил недовольство затягиванием сроков и заявил, что в случае отсутствия ощутимого прогресса в ближайшее время может быть принято решение о расторжении контракта с "РосКапСтроем".

В рамках совещания также обсудили перспективы второго этапа модернизации станции. Сейчас проект разделения реконструкции на два этапа проходит государственную экспертизу. Завершение этой процедуры ожидается во второй половине июля 2025 года, сообщили в облправительстве.

Нижегородская станция аэрации, построенная в 1975 году, является одним из крупнейших объектов по очистке сточных вод на Волге. Она обслуживает не только Нижний Новгород, но и город Бор.