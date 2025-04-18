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Общество

Заброшенное здание школы в Автозаводском районе готовят к сносу

18 апреля 2025 17:25  [99] Общество
Заброшенное здание школы в Автозаводском районе готовят к сносу

Заброшенное школьное здание на улице Школьной, 9 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода будет демонтировано. Проект сноса прошёл государственную экспертизу. Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре заключений проектной документации.

Заказчиком работ выступает министерство земельных и имущественных отношений региона.

Проектную документацию подготовили специалисты казённого предприятия "Регнедвижимость" и владимирской компании "Региональный инженерный центр".

Известно, что школа была построена в 1935 году.

В 2017 году здание и прилегающий участок были переданы Нижегородской епархии. Планировалось возвести на этом месте православную гимназию, рассчитанную на 550 учеников.

Позднее, в феврале 2019 года, совет при правительстве региона по земельным и имущественным вопросам одобрил также строительство храма рядом со зданием бывшей школы. В октябре 2023 года был заложен храм в честь преподобномученицы Анны (Ежовой).

Ранее сообщалось, что мэрия начинает изъятие аварийного дома в квартале "Сименс и Гальске".

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Теги:
Епархия Снос храмы
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