Заброшенное здание школы в Автозаводском районе готовят к сносу Общество

Заброшенное школьное здание на улице Школьной, 9 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода будет демонтировано. Проект сноса прошёл государственную экспертизу. Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре заключений проектной документации.

Заказчиком работ выступает министерство земельных и имущественных отношений региона.

Проектную документацию подготовили специалисты казённого предприятия "Регнедвижимость" и владимирской компании "Региональный инженерный центр".

Известно, что школа была построена в 1935 году.

В 2017 году здание и прилегающий участок были переданы Нижегородской епархии. Планировалось возвести на этом месте православную гимназию, рассчитанную на 550 учеников.

Позднее, в феврале 2019 года, совет при правительстве региона по земельным и имущественным вопросам одобрил также строительство храма рядом со зданием бывшей школы. В октябре 2023 года был заложен храм в честь преподобномученицы Анны (Ежовой).

Ранее сообщалось, что мэрия начинает изъятие аварийного дома в квартале "Сименс и Гальске".