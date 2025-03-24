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Экономика

281 млн рублей выделен на благоустройство территории у собора Невского на Стрелке

26 марта 2025 14:39  [137] Экономика
281 млн рублей выделен на благоустройство территории у собора Невского на Стрелке

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Правительство Нижегородской области выделило 281 млн рублей на благоустройство территории возле храма Александра Невского. Об этом стало известно на заседании городской думы во время рассмотрения вопроса о внесении изменений в бюджет столицы Приволжья, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

По словам директора департамента финансов мэрии Юрия Мочалкина доходную часть предлагается увеличить на 601,2 млн рублей, из которых 540 млн рублей - межбюджетные трансферты. Расходная часть подрастет на такую же сумму. 

Отметим, что при рассмотрении проекта бюджета в комиссиях приводились другие данные. Как сообщил исполняющий полномочия председателя Евгений Костин, мэрия внесла две поправки, которые оперативно рассмотрели на заседаниях профильной комиссии. 

Председатель комиссии по бюджету и финансов Марк Фельдман отметил, что ранее поступило письмо из правительства о выделение 281 млн рублей на благоустройство территории прилегающей к собору Александра Невского на Стрелке.

Он добавил, что основные движения по коррекции бюджета связаны, в большой степени, с экономией средств, которая образовалась за счет экономии обслуживания муниципального долга. Это, по его словам, говорит об эффективной работе департамента финансов. 

Ранее стало известно, что проект "Вам решать!" получит 178,6 млн рублей из обновленного бюджета Нижнего Новгорода. 

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Теги:
Бюджет Гордума
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