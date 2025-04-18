Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по доступности пасхальных наборов Экономика

Фото: Кира Мишина

Нижегородская область вошла в пятерку регионов с самыми доступными пасхальными наборами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты Центра стратегических разработок (ЦСР).

Отмечается, что стоимость традиционного набора продуктов — кулича, яиц и творожной пасхи — для семьи из четырех человек в регионе составит около 415 рублей. Дешевле всего такой набор стоит в Мордовии — 397 рублей. Также в числе лидеров по доступности оказались Пензенская область (402 рубля), Чувашия (409 рублей) и Кировская область (412 рублей).

В среднем по стране расходы на пасхальные продукты в 2025 году выросли на 11,7% по сравнению с прошлым годом и составили 495 рублей. Из этой суммы около 185 рублей приходится на бездрожжевой кулич, а примерно 200 рублей — на творожную пасху.

Самым дорогим регионом по стоимости пасхального набора стала Чукотка — 847 рублей. В пятерку регионов с наибольшими затратами также вошли Магаданская область (770 рублей), Камчатка (753 рубля), Сахалин (738 рублей) и Якутия (674 рубля).

Среди федеральных округов самые доступные цены на пасхальный стол отмечены в Приволжском округе — в среднем 428 рублей. Самым затратным оказался Дальневосточный округ, где набор продуктов обойдется в среднем в 646 рублей.

Минимальный рост цен на пасхальные продукты зафиксирован в Адыгее и Орловской области — всего 1,1%. Незначительное подорожание также отмечено в Смоленской (3,1%), Псковской (3,9%) и Курской (5,2%) областях. В каждом третьем регионе страны рост цен оказался ниже уровня инфляции.

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