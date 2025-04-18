ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
18 апреля 2025 17:39  [92] Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по доступности пасхальных наборов
18 апреля 2025 15:43  [95] В Нижегородской области стартовал прием заявок на конкурс "Предприниматель года"
18 апреля 2025 15:21  [124] Предпринимателям южных муниципалитетов Нижегородской области представили меры поддержки инвестиционной деятельности
18 апреля 2025 12:43  [186] 493 комплекса фиксации нарушений ПДД действуют на нижегородских дорогах
18 апреля 2025 10:41  [99] Нижегородская область усиливает кооперацию с регионами РФ в сфере детских товаров
18 апреля 2025 09:06  [339] Депутаты ЗСНО добиваются отмены НДС для речных перевозок
18 апреля 2025 08:47  [308] Нижегородские депутаты поддержали продажу "красивых" номеров через "Госуслуги"
17 апреля 2025 19:22  [363] Сергей Судьин: "Произведенная нижегородцами продукция будет пользоваться большим спросом, чем привезенная из Томской области"
17 апреля 2025 19:14  [271] Евгений Семенов: "Брендовый инструмент "Сделано нижегородцами" действительно работает""
17 апреля 2025 19:04  [297] Новый бренд "Сделано нижегородцами" появился в торговых сетях Нижегородской области
Экономика

Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по доступности пасхальных наборов

18 апреля 2025 17:39  [92] Экономика
Нижегородская область вошла в топ-5 регионов с самыми дешевыми наборами продуктов на Пасху

Фото: Кира Мишина

Нижегородская область вошла в пятерку регионов с самыми доступными пасхальными наборами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты Центра стратегических разработок (ЦСР).

Отмечается, что стоимость традиционного набора продуктов — кулича, яиц и творожной пасхи — для семьи из четырех человек в регионе составит около 415 рублей. Дешевле всего такой набор стоит в Мордовии — 397 рублей. Также в числе лидеров по доступности оказались Пензенская область (402 рубля), Чувашия (409 рублей) и Кировская область (412 рублей).

В среднем по стране расходы на пасхальные продукты в 2025 году выросли на 11,7% по сравнению с прошлым годом и составили 495 рублей. Из этой суммы около 185 рублей приходится на бездрожжевой кулич, а примерно 200 рублей — на творожную пасху.

Самым дорогим регионом по стоимости пасхального набора стала Чукотка — 847 рублей. В пятерку регионов с наибольшими затратами также вошли Магаданская область (770 рублей), Камчатка (753 рубля), Сахалин (738 рублей) и Якутия (674 рубля).

Среди федеральных округов самые доступные цены на пасхальный стол отмечены в Приволжском округе — в среднем 428 рублей. Самым затратным оказался Дальневосточный округ, где набор продуктов обойдется в среднем в 646 рублей.

Минимальный рост цен на пасхальные продукты зафиксирован в Адыгее и Орловской области — всего 1,1%. Незначительное подорожание также отмечено в Смоленской (3,1%), Псковской (3,9%) и Курской (5,2%) областях. В каждом третьем регионе страны рост цен оказался ниже уровня инфляции.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, сколько денег придется потратить на праздничные угощения в 2025 году. Подсчеты можно посмотреть здесь

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пасха Праздники Цены
Поделиться:
Новости по теме
18 апреля 2025 07:00  [286] Как правильно выйти из Великого поста, рассказал нижегородский священник
17 апреля 2025 16:18  [334] Как выбрать продукты к Пасхе, чтобы не отравиться
17 апреля 2025 15:00  [406] Все желающие смогут позвонить в колокол в Нижегородском кремле после Пасхи
16 апреля 2025 18:16  [443] Пасха без переедания: сколько яиц и кулича можно съесть без вреда для здоровья
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Земное/Планетарное: фото с вернисажа в нижегородском Арсенале
18 апреля 2025 16:40"Земное/Планетарное": фото с вернисажа в нижегородском Арсенале
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph