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Общество

Как правильно выйти из Великого поста, рассказал нижегородский священник

18 апреля 2025 07:00  [105] Общество
Как правильно выйти из Великого поста, рассказал нижегородский священник

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

С чего нужно начинать праздничную пасхальную трапезу и как не навредить здоровью после поста, напомнил иерей Алексий Пестрецов на пресс-конференции 17 апреля, где присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

"Наверное, все-таки с молитвой прийти в храм, помолиться", — сказал он, отвечая на вопрос про трапезу. 

Традиционно первым на столе появляются кулич, творожная пасха, яйца. Однако, напомним отец Алексий, и священнослужители, и врачи рекомендуют после длительного поста возвращаться к привычному рациону постепенно. Особенно это касается тех, кто строго соблюдал пост — резкий переход к мясной и жирной пище может омрачить праздник плохим самочувствием или даже походом к врачам.

Поэтому надо начинать с небольших порций, вводить новые продукты поэтапно. Такой подход не только сохранит здоровье, но и поможет по-настоящему насладиться праздничной трапезой, добавил священник.

Ранее врач-диетолог рассказала, сколько традиционных пасхальных угощений можно съесть без риска для здоровья, а директор нижегородского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" - как выбрать продукты, чтобы не отравиться.

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Теги:
Пасха Праздники
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