Как правильно выйти из Великого поста, рассказал нижегородский священник Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

С чего нужно начинать праздничную пасхальную трапезу и как не навредить здоровью после поста, напомнил иерей Алексий Пестрецов на пресс-конференции 17 апреля, где присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

"Наверное, все-таки с молитвой прийти в храм, помолиться", — сказал он, отвечая на вопрос про трапезу.

Традиционно первым на столе появляются кулич, творожная пасха, яйца. Однако, напомним отец Алексий, и священнослужители, и врачи рекомендуют после длительного поста возвращаться к привычному рациону постепенно. Особенно это касается тех, кто строго соблюдал пост — резкий переход к мясной и жирной пище может омрачить праздник плохим самочувствием или даже походом к врачам.

Поэтому надо начинать с небольших порций, вводить новые продукты поэтапно. Такой подход не только сохранит здоровье, но и поможет по-настоящему насладиться праздничной трапезой, добавил священник.

Ранее врач-диетолог рассказала, сколько традиционных пасхальных угощений можно съесть без риска для здоровья, а директор нижегородского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" - как выбрать продукты, чтобы не отравиться.