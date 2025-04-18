Старый терминал нижегородского аэропорта отдали под снос: что там будет Общество

Фото: пресс-служба аэропорта имени Чкалова

Здание старого терминала нижегородского аэропорта имени Чкалова начали сносить, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

На расчищенной площадке сделают зеленую зону для пассажиров и гостей аэропорта с панорамным видом на стоянки самолетов. Потом эту территорию собираются использовать для развития инфраструктуры аэропорта.

Отметим, что здание не используется уже много лет. К ЧМ-2018 по футболу был построен новый современный терминал. А старый терминал скрывался за фальшфасадом.

В аэропорту уточнили, что завершить снос старого здания, как и выполнить озеленение территории, планируется в июне.