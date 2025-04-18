Старый терминал нижегородского аэропорта отдали под снос: что там будет

Фото:
Здание старого терминала нижегородского аэропорта имени Чкалова начали сносить, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
На расчищенной площадке сделают зеленую зону для пассажиров и гостей аэропорта с панорамным видом на стоянки самолетов. Потом эту территорию собираются использовать для развития инфраструктуры аэропорта.
Отметим, что здание не используется уже много лет. К ЧМ-2018 по футболу был построен новый современный терминал. А старый терминал скрывался за фальшфасадом.
В аэропорту уточнили, что завершить снос старого здания, как и выполнить озеленение территории, планируется в июне.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+