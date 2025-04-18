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Общество

Старый терминал нижегородского аэропорта отдали под снос: что там будет

19 апреля 2025 11:57  [2] Общество
Зеленая зона появится на месте старого терминала нижегородского аэропорта после сноса

Фото: пресс-служба аэропорта имени Чкалова

Здание старого терминала нижегородского аэропорта имени Чкалова начали сносить, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. 

На расчищенной площадке сделают зеленую зону для пассажиров и гостей аэропорта с панорамным видом на стоянки самолетов. Потом эту территорию собираются использовать для развития инфраструктуры аэропорта. 

Отметим, что здание не используется уже много лет. К ЧМ-2018 по футболу был построен новый современный терминал. А старый терминал скрывался за фальшфасадом. 

В аэропорту уточнили, что завершить снос старого здания, как и выполнить озеленение территории, планируется в июне. 

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Теги:
Аэропорт Снос
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