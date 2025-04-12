Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
18 апреля 2025 12:16  [26] I Международная биеннале экологического искусства стартовала в Нижнем Новгороде
18 апреля 2025 11:38  [101] Red Wings запускает прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Тбилиси и Батуми
18 апреля 2025 10:35  [128] 14% нижегородцев продлят майские праздники отгулами
17 апреля 2025 17:00  [238] Нижегородские организации кинопоказа до 11 мая могут подать заявку на участие в программе Фонда кино по модернизации кинотеатров
17 апреля 2025 11:41  [285] Интерес нижегородцев к глэмпингам резко вырос перед майскими праздниками
17 апреля 2025 09:41  [389] Дополнительные поезда отправят из Нижнего Новгорода на юг в разгар курортного сезона
16 апреля 2025 17:53  [317] Более 11 000 нижегородцев посетили гастроли по "Пушкинской карте" за три месяца
16 апреля 2025 16:29  [628] Прощание с искусствоведом Людмилой Шиян прошло в Нижнем Новгороде
16 апреля 2025 16:00  [348] Шпион — вон: на Wink.ru доступен остросюжетный детектив "СМЕРШ 3"
16 апреля 2025 14:45  [482] Дом в Арзамасе из повести Гайдара продают на торгах за 2,1 млн рублей
Культура и отдых

Red Wings запускает прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Тбилиси и Батуми

18 апреля 2025 11:38  [101] Культура и отдых
Red Wings запускает прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Тбилиси и Батуми

Авиакомпания Red Wings запускает регулярные перелёты из Нижнего Новгорода в Грузию. Об этом сообщили в Международном аэропорту имени В.П. Чкалова.

Прямые рейсы будут выполняться сразу в два грузинских города — Тбилиси и Батуми.

Полёты в Батуми стартуют с 26 апреля и будут осуществляться по субботам с вылетом в 22:30. Начиная с 28 мая, добавится ещё один рейс по средам.

Маршрут в Тбилиси откроется с 29 апреля. Самолёты будут отправляться по вторникам в 16:40, а с 6 июня рейсы добавятся и по пятницам — с вылетом в 8:10.

Пассажиров на обоих направлениях будут обслуживать самолёты SSJ-100.

Ранее сообщалось о грядущем запуске авиарейсов из Нижнего Новгорода в Абхазию.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Туризм
Поделиться:
Новости по теме
21 марта 2025 10:58  [646] Авиарейсы в Кострому запустили из Нижнего Новгорода
27 февраля 2025 16:25  [561] Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Грузию стартуют в апреле
21 февраля 2025 13:25  [872] FlyDubai может запустить рейсы из Нижнего Новгорода в Дубай до конца года
14 февраля 2025 11:27  [916] "Уральские авиалинии" запускают рейсы из Нижнего Новгорода в Шарм-эль-Шейх
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph