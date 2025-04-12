Red Wings запускает прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Тбилиси и Батуми Культура и отдых

Авиакомпания Red Wings запускает регулярные перелёты из Нижнего Новгорода в Грузию. Об этом сообщили в Международном аэропорту имени В.П. Чкалова.

Прямые рейсы будут выполняться сразу в два грузинских города — Тбилиси и Батуми.

Полёты в Батуми стартуют с 26 апреля и будут осуществляться по субботам с вылетом в 22:30. Начиная с 28 мая, добавится ещё один рейс по средам.

Маршрут в Тбилиси откроется с 29 апреля. Самолёты будут отправляться по вторникам в 16:40, а с 6 июня рейсы добавятся и по пятницам — с вылетом в 8:10.

Пассажиров на обоих направлениях будут обслуживать самолёты SSJ-100.

Ранее сообщалось о грядущем запуске авиарейсов из Нижнего Новгорода в Абхазию.