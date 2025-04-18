Бастрыкин поручил проверить отказ в выдаче нижегородке жизненно важного препарата Общество

Фото: Александр Воложанин

Следственный комитет и прокуратура Нижегородской области начали проверки после сообщений о том, что 27-летняя жительница Нижнего Новгорода, страдающая орфанным заболеванием, не получила положенное ей по решению суда лекарство.

Поводом для начала разбирательств стала публикация в социальных сетях, где говорилось, что женщина, несмотря на наличие судебного решения, не обеспечена необходимым для лечения препаратом. По данным источников, речь идёт о терапии муковисцидоза.

В Следственном комитете сообщили, что по данному факту проводится процессуальная проверка. Глава СК России Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Александру Дынькову представить доклад о ходе и предварительных результатах.

Прокуратура региона также начала проверку исполнения законодательства в сфере охраны здоровья. Ведомство пообещало дать правовую оценку действиям медучреждений, отказавших в выдаче лекарства, и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.

Главный редактор медицинского информационного агентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов связался с минздравом, где ему сообщили, что знают об этой пациентке и что препарат для неё уже закуплен и готов к выдаче.

Речь идёт о лекарстве "Трилекса" — аргентинском аналоге американской "Трикафты", применяемом при лечении муковисцидоза. В ведомстве подчеркнули, что оба препарата идентичны по составу и действию, что подтверждено исследованиями российского НИИ пульмонологии. Кроме того, "Трилекса" не содержит лактозу, что важно для пациентов с её непереносимостью.

По его словам, ранее Федеральная антимонопольная служба признала законность закупки аргентинского аналога. Производитель "Трикафты" оспаривал поставки дженерика, однако ФАС отклонила его доводы.

Алексей Никонов добавил, что вопрос обеспечения взрослых пациентов с муковисцидозом медикаментами в России решается через суд, поскольку централизованные закупки по линии фонда "Круг добра" касаются только детей.

Ранее сообщалось, что три популярных лекарства исчезнут из нижегородских аптек.