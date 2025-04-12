Минздрав изменил правила отпуска лекарств при их отсутствии в аптеке Общество

Минздрав утвердил обновлённый порядок отсроченного отпуска лекарств в аптеках, расширив сроки обслуживания рецептов в случае временного отсутствия препаратов.

Теперь, если нужного медикамента нет в наличии, рецепт будет обслужен:

в течение 10 рабочих дней после окончания срока действия рецепта — если он выписан в рамках оказания медицинской помощи;

в течение 3 рабочих дней — если рецепт содержит пометку cito, то есть требует срочного исполнения;

в течение 30 рабочих дней — если препарат необходимо закупить специально под заказ.

После обращения в аптеку и передачи рецепта, пациенту обязаны вернуть его с отметкой "рецепт принят на обслуживание" и датой оформления.

О поступлении необходимого лекарства аптечная организация должна уведомить пациента в течение одного рабочего дня, используя для этого телефонный звонок или СМС-сообщение.

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