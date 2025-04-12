Минздрав изменил правила отпуска лекарств при их отсутствии в аптеке

Минздрав утвердил обновлённый порядок отсроченного отпуска лекарств в аптеках, расширив сроки обслуживания рецептов в случае временного отсутствия препаратов.
Теперь, если нужного медикамента нет в наличии, рецепт будет обслужен:
После обращения в аптеку и передачи рецепта, пациенту обязаны вернуть его с отметкой "рецепт принят на обслуживание" и датой оформления.
О поступлении необходимого лекарства аптечная организация должна уведомить пациента в течение одного рабочего дня, используя для этого телефонный звонок или СМС-сообщение.
Ранее выяснилось, почему подорожали лекарства от диабета и туберкулеза.
Также сообщалось о дефиците препаратов от рассеянного склероза. Он наблюдается в нескольких регионах.
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