Бывший мэр Нижнего Новгорода вошел в правление Российской гостиничной ассоциации Политика

Фото: со страницы Юрия Лебедева в ВК

Бывший мэр Нижнего Новгорода, а ныне депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев стал членом правления Российской гостиничной ассоциации (РГА), а также возглавил региональное отделение организации в Нижегородской области. О своем назначении Лебедев сообщил на личной странице в социальных сетях.

По его словам, в настоящее время в состав РГА входят более 500 гостиничных объектов со всей России. Из них только пять из Нижнего Новгорода и области.

Лебедев отметил, что участие в работе регионального филиала для гостиниц не потребует финансовых вложений. Он перечислил основные направления работы. По его словам, это будет пространство для неформального общения, где участники смогут обмениваться опытом, обсуждать актуальные вопросы и совместно находить решения по наиболее острым проблемам.

Также в числе приоритетов — защита интересов гостиничного бизнеса на уровне региональных органов власти, как исполнительных, так и законодательных.

Кроме того, филиал намерен оказывать поддержку отелям, оказавшимся в сложной ситуации, в том числе в случае попыток рейдерских захватов.

Юрий Лебедев добавил, что что осенью 2025 года в Нижнем Новгороде планируется провести выездное заседание правления ассоциации.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появилось инвестпредложение по созданию объектов придорожного сервиса.