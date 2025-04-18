Евангелие на 29 языках прочли на Пасхальном богослужении в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Фролов, Александр Чурбанов, Глеб Пушменков

Евангелие на 29 языках прочли на Пасхальном богослужении в соборе Александра Невского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте епархии.

В день празднования Светлого Христова Воскресения, 20 апреля, в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде состоялась торжественная череда богослужений. Пасхальную полунощницу, крестный ход, утреню и Божественную литургию возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

На службе присутствовали заместители губернатора Петр Банников и Егор Поляков, министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов, главный советник губернатора Сергей Горин и другие

Отмечается, что одной из особенностей службы стало чтение Евангелия на 29 языках мира, включая русский, церковнославянский, греческий, латинский, иврит, китайский, арабский и другие. На английском языке Евангелие прочитал президент ННГУ Роман Стронгин, на французском — профессор Борис Жигалев.

В епархии добавили, что эта традиция символизирует вселенский масштаб христианства и напоминает о том, что Слово Божие должно быть донесено до каждого народа.

Во время службы была вознесена молитва о Святой Руси, а митрополит Георгий зачитал Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла. Обращаясь к верующим, владыка поздравил всех с праздником и напомнил о духовной сути Пасхи.

По завершении литургии митрополит совершил освящение артоса — особого хлеба, который в течение всей Светлой седмицы будет сопровождать крестные ходы. Также, по традиции, архипастырь вручил всем присутствующим пасхальные сувениры, а детям — праздничные подарки.

Пасха — главный праздник христианского мира, символ победы жизни над смертью. Торжества в честь Воскресения Христова продолжаются 40 дней и завершаются праздником Вознесения Господня.

Ранее сообщалось, что все желающие смогут позвонить в колокол в Нижегородском кремле в Пасхальную неделю.