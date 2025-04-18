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Виновного в пожаре в садовом товариществе ищут в Арзамасе

20 апреля 2025 13:07  [123] Происшествия
Виновного в пожаре в садовом товариществе ищут в Арзамасе

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Арзамасе устанавливают личность человека, по вине которого, предположительно, произошел пожар в одном из садовых товариществ. ОБ этом сообщили в МЧС по Нижегородской области.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное сжигание мусора в старой металлической бочке. Огонь быстро перекинулся на сухую траву, а затем и на ближайшие постройки.

На момент прибытия пожарных пламя уже охватило шесть садовых домиков. Общая площадь возгорания составила 118 квадратных метров строений и около одного гектара травянистой растительности.

К тушению были привлечены 20 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. Пожар удалось оперативно локализовать и ликвидировать. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

Сейчас специалисты устанавливают не только виновника происшествия, но и владельцев сгоревших дач.

Ранее сообщалось, что 78-летний мужчина погиб из-за пала травы под Богородском. Добавим, что в Нижегородской области введен особый противопожарный режим

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Теги:
Арзамас МЧС Пожары
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