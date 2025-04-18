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Нижегородцев призывают отчитаться о доходах за 2024 год до конца апреля

20 апреля 2025 13:50  [97] Экономика
Нижегородцев призывают отчитаться о доходах за 2024 год до конца апреля

Фото: УФНС по Нижегородской области

В Нижегородской области подходит к завершению декларационная кампания 2025 года, в рамках которой граждане отчитываются о доходах, полученных в 2024 году. Об этом напомнили в УФНС региона. 

До 30 апреля включительно налогоплательщики обязаны подать декларацию по форме 3-НДФЛ, если в прошлом году они получили доходы, подлежащие налогообложению.

К таким доходам относятся, в частности, продажа недвижимости, сдача имущества в аренду, получение дорогих подарков от лиц, не являющихся близкими родственниками, выигрыши в лотереях, а также поступления из иностранных источников.

При этом, если сумма от продажи недвижимости не превышает 1 млн рублей, а иного имущества — 250 тыс. рублей в год, подавать декларацию не требуется.

Подать декларацию обязаны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, ведущие частную практику, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие.

Документ можно направить в налоговый орган по месту постановки на учет или через МФЦ. Также доступна возможность заполнения и отправки декларации онлайн — через личный кабинет налогоплательщика или с помощью программы "Декларация".

Оплатить налог, рассчитанный на основании поданной декларации, необходимо не позднее 15 июля 2025 года. В случае нарушения сроков подачи или уплаты предусмотрены штрафные санкции и начисление пени.

Важно отметить, что срок 30 апреля не распространяется на граждан, которые подают декларацию исключительно для получения налоговых вычетов — они могут направить документы в течение всего календарного года.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Единого контакт-центра: 8-800-222-22-22.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО добиваются отмены НДС для речных перевозок.

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Теги:
Налоги УФНС
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