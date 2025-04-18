Шесть домов сгорели в селе Еропкине из-за пала травы.

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Шесть домов сгорели в селе Еропкине в Сергачском муниципальном округе из-за пала травы. Об этом сообщили в МЧС по Нижегородской области.
Общая площадь возгорания превысила 15 тысяч квадратных метров. Несмотря на масштаб происшествия, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Подобные случаи, по словам специалистов, нередко происходят в весенне-летний период, когда сухая трава и кустарники легко воспламеняются.
МЧС России напоминает жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В ведомстве подчеркивают: в условиях особого противопожарного режима, действующего сейчас на территории Нижегородской области, штрафы за нарушение требований значительно увеличиваются.
Спасатели призывают граждан проявлять ответственность и осторожность, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.
Ранее сообщалось, что из-за неосторожного обращения с огнем в садовом товариществе в Арзамасе сгорели четыре дома.
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