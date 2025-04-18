Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
20 апреля 2025 16:07  [28] Машина въехала в остановку в Сосновском районе и потом загорелась
20 апреля 2025 15:20  [98] Шесть домов сгорели в селе Еропкине из-за пала травы.
20 апреля 2025 13:07  [184] Виновного в пожаре в садовом товариществе ищут в Арзамасе
19 апреля 2025 10:00  [337] Человечески останки найдены возле Горьковского водохранилища в Сокольском
19 апреля 2025 09:00  [335] Бастрыкин потребовал новый доклад по делу о нападении собаки на ребенка на Бору
19 апреля 2025 08:41  [461] Ford насмерть сбил водителя, вышедшего из авто на М-12 в Нижегородской области
19 апреля 2025 08:26  [940] Суд обязал "Миссис Нижний Новгород" вернуть Сидоровой 4,5 млн рублей
18 апреля 2025 18:30  [506] Силовики выявили незаконную вырубку леса на 13 млн рублей в Борском округе
18 апреля 2025 15:16  [470] Количество ДТП с каршеринговыми авто резко выросло в Нижегородской области
18 апреля 2025 13:28  [818] Водитель автобуса А-87 устроил драку с автомобилистом в Нижнем Новгороде
Происшествия

Шесть домов сгорели в селе Еропкине из-за пала травы.

20 апреля 2025 15:20  [98] Происшествия
Шесть домов сгорели в селе Еропкине из-за пала травы.

Фото: МЧС по Нижегородской области

Шесть домов сгорели в селе Еропкине в Сергачском муниципальном округе из-за пала травы. Об этом сообщили в МЧС по Нижегородской области.

Общая площадь возгорания превысила 15 тысяч квадратных метров. Несмотря на масштаб происшествия, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Подобные случаи, по словам специалистов, нередко происходят в весенне-летний период, когда сухая трава и кустарники легко воспламеняются.

МЧС России напоминает жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В ведомстве подчеркивают: в условиях особого противопожарного режима, действующего сейчас на территории Нижегородской области, штрафы за нарушение требований значительно увеличиваются.

Спасатели призывают граждан проявлять ответственность и осторожность, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что из-за неосторожного обращения с огнем в садовом товариществе в Арзамасе сгорели четыре дома. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожары Сергачский район
Поделиться:
Новости по теме
17 апреля 2025 19:27  [458] 78-летний мужчина погиб из-за пала травы под Богородском
17 апреля 2025 17:13  [490] Нижегородцев оштрафовали на 200 тысяч рублей за пал сухой травы
12 апреля 2025 15:50  [713] Нижегородская область усиливает меры защиты лесов от пожаров
05 апреля 2025 17:45  [1226] Палы травы уничтожили два дома в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Земное/Планетарное: фото с вернисажа в нижегородском Арсенале
18 апреля 2025 16:40"Земное/Планетарное": фото с вернисажа в нижегородском Арсенале
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph