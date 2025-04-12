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Происшествия

78-летний мужчина погиб из-за пала травы под Богородском

17 апреля 2025 19:27  [123] Происшествия
Пожилой мужчина погиб из-за пала травы в Богородском районе

Фото: МЧС по Нижегородской области

В результате пала сухой травы в населённом пункте Крастелиха Богородского муниципального округа погиб 78-летний мужчина. Об этом сообщили в МЧС по Нижегородской области. 

По предварительным данным, он пытался сжечь мусор на заднем дворе своего участка. Однако огонь быстро вышел из-под контроля и перекинулся к соседям.

Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на площади 0,05 га. К сожалению, предполагаемый виновник происшествия погиб.

На месте работают дознаватели МЧС России, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что житель села Елфимова погиб, пытаясь справиться с огнем у своего дома.

Также стало известно, что нижегородцев оштрафовали на 200 тысяч рублей за пал сухой травы. Всего за март составлено 106 протоколов. 

Добавим, что с 4 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим

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Теги:
Богородский район МЧС Пожары
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