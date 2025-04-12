78-летний мужчина погиб из-за пала травы под Богородском

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В результате пала сухой травы в населённом пункте Крастелиха Богородского муниципального округа погиб 78-летний мужчина. Об этом сообщили в МЧС по Нижегородской области.
По предварительным данным, он пытался сжечь мусор на заднем дворе своего участка. Однако огонь быстро вышел из-под контроля и перекинулся к соседям.
Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на площади 0,05 га. К сожалению, предполагаемый виновник происшествия погиб.
На месте работают дознаватели МЧС России, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что житель села Елфимова погиб, пытаясь справиться с огнем у своего дома.
Также стало известно, что нижегородцев оштрафовали на 200 тысяч рублей за пал сухой травы. Всего за март составлено 106 протоколов.
Добавим, что с 4 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим.
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