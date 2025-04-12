78-летний мужчина погиб из-за пала травы под Богородском Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

В результате пала сухой травы в населённом пункте Крастелиха Богородского муниципального округа погиб 78-летний мужчина. Об этом сообщили в МЧС по Нижегородской области.

По предварительным данным, он пытался сжечь мусор на заднем дворе своего участка. Однако огонь быстро вышел из-под контроля и перекинулся к соседям.

Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на площади 0,05 га. К сожалению, предполагаемый виновник происшествия погиб.

На месте работают дознаватели МЧС России, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что житель села Елфимова погиб, пытаясь справиться с огнем у своего дома.

Также стало известно, что нижегородцев оштрафовали на 200 тысяч рублей за пал сухой травы. Всего за март составлено 106 протоколов.

Добавим, что с 4 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим.