Ford насмерть сбил водителя, вышедшего из авто на М-12 в Нижегородской области Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Водитель "Форда" насмерть сбил водителя "Вольксвагена" на федеральной трассе М-12 в Навашинском городском округе Нижегородской области. По данным ГАИ, авария произошла на 339 км в 16:35 18 января.

Установлено, что водитель VW остановился на трассе и вышел из авто. В этот момент на него наехал "Форд", за рулем которого был 54-летний мужчина.

Потерпевший (44-летний мужчина) скончался на месте. Обстоятельства случившегося устанавливаются.