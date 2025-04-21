ДТП с влетевшим в дом автобусом в Дзержинске закончилось уголовным делом Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Следственное управление СК по Нижегородской области возбудило уголовное дело после аварии с участием пассажирского автобуса по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в Следкоме России.

Руководитель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности главы регионального управления Андрею Дынькову представить доклад с информацией о ходе расследования и установленных обстоятельствах случившегося.

Напомним, ДТП произошло вечером 20 апреля. Водителю автобуса стало плохо за рулем, и он наехал на здание. В результате четверо пассажиров получили травмы. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что возле поселка Залесье в Сосновском районе водитель легковушки потерял управление и врезался в остановочный павильон.