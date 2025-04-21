ВИЧ не передался ни одному новорождённому в Нижегородской области в 2024 году Общество

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Ни один ребёнок, появившийся в 2024 году на свет у ВИЧ-положительных женщин, не получил вирус иммунодефицита. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на главврача Центра СПИДа Соломона Апояна.

По его словам, достичь такого показателя удалось благодаря эффективной профилактической системе. В мероприятиях по предотвращению передачи ВИЧ от матери к ребёнку участвуют региональное министерство здравоохранения, Центр СПИД, женские консультации, перинатальные центры, родильные дома, а также педиатрическая служба.

Врач напомнил, что каждый россияне могут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ в любой государственной медицинской организации. Также доступны консультации по вопросам, связанным с заболеванием.

Апоян также подчеркнул, что чем раньше выявлено заболевание — тем лучше прогноз для здоровья, продолжительности и качества жизни.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Нижегородской области по итогам 2024 года сократилась на 13,8%.