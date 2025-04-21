Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 апреля 2025 11:45  [38] Боррелиоз выявили у 3-летнего ребенка в Нижнем Новгороде
21 апреля 2025 11:30  [65] Детские пособия в Нижегородской области выплатят досрочно к майским праздникам
21 апреля 2025 11:15  [94] ВИЧ не передался ни одному новорождённому в Нижегородской области в 2024 году
21 апреля 2025 10:58  [145] Жалобы нижегородцев на вонь дошли до главы СК Александра Бастрыкина
21 апреля 2025 10:40  [129] Похолодание и дожди сменят жару в Нижнем Новгороде в конце недели
21 апреля 2025 10:17  [177] Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 09:12  [723] Трое нижегородских военных вернулись из украинского плена
20 апреля 2025 17:57  [304] Жалобы борчан на вывоз мусора закончились проверкой минэкологии
20 апреля 2025 17:12  [806] Опубликованы фото Пасхального крестного хода в Нижнем Новгороде
20 апреля 2025 16:50  [304] 77% нижегородцев главным праздником считают День Победы
Общество

ВИЧ не передался ни одному новорождённому в Нижегородской области в 2024 году

21 апреля 2025 11:15  [94] Общество
Ни один новорожденный от матерей с ВИЧ в Нижегородской области не получил вирус

Фото: Александр Воложанин

Ни один ребёнок, появившийся в 2024 году на свет у ВИЧ-положительных женщин, не получил вирус иммунодефицита. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на главврача Центра СПИДа Соломона Апояна.

По его словам, достичь такого показателя удалось благодаря эффективной профилактической системе. В мероприятиях по предотвращению передачи ВИЧ от матери к ребёнку участвуют региональное министерство здравоохранения, Центр СПИД, женские консультации, перинатальные центры, родильные дома, а также педиатрическая служба.

Врач напомнил, что каждый россияне могут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ в любой государственной медицинской организации. Также доступны консультации по вопросам, связанным с заболеванием.

Апоян также подчеркнул, что чем раньше выявлено заболевание — тем лучше прогноз для здоровья, продолжительности и качества жизни. 

Ранее сообщалось, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Нижегородской области по итогам 2024 года сократилась на 13,8%.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Здоровье СПИД
Поделиться:
Новости по теме
13 февраля 2025 09:44  [599] Нижегородцам рассказали о риске заражения ВИЧ у косметолога
11 февраля 2025 11:13  [769] Фонд "СПИД.ЦЕНТР" объявил о закрытии филиала в Нижнем Новгороде
03 февраля 2025 17:30  [754] ВИЧ-инфекция выявлена у 17 детей и подростков в Нижегородской области
29 ноября 2024 12:03  [1159] Более 20 тысяч нижегородцев являются носителями ВИЧ-инфекции
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph