Минздрав: нижегородка отказалась от препарата, за который боролась через суд Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородка с муковисцидозом, которая пожаловалась на отказ в выдачей ей жизненно важного препарата, сама не стала брать купленное для нее лекарство. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минздраве.

Напомним, в минувшие выходные в СМИ появилось сообщение о том, что 27-летняя жительница столицы Приволжья, страдающая орфанным заболеванием, не получила положенное ей по решению суда лекарство "Трикафта".

В региональном минздраве отметили, что в Нижегородской области для лечения больных с муковисцидозом закупается препарат "Трилекса". Приобретение лекарства осуществляется строго в рамках законодательства и на основании судебных решений.

По данным ведомства, в настоящее время в России зарегистрированы два медикамента с одинаковым действующим веществом: американский препарат "Трикафта" и аргентинский "Трилекса". Оба содержат комбинацию ивакафтора, тезакафтора и элексакафтора. При этом "Трилекса" предлагается по более доступной цене, что позволяет ей выигрывать в конкурсных процедурах закупок. ФАС уже проводила проверку и признала законной закупку более дешевого аналога.

Из ответа на запрос НИА следует: Федеральный научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России и врачебная комиссия больницы, где проходит лечение пациентка, заключили, что назначать препарат необходимо по действующему веществу, а не по торговой марке. При этом в больнице пациентке своевременно предложили получить назначенный препарат. Но она отказалась от получения "Трилексы", подписав соответствующий документ.

В ведомстве выразили обеспокоенность тем, что производители или поставщики дорогостоящих оригинальных препаратов нередко оказывают давление на пациентов, формируя у них недоверие к более доступным аналогам. Это, по мнению минздрава, может быть связано с коммерческими интересами и стремлением сохранить долю на рынке.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил проверить отказ в выдаче нижегородке жизненно важного препарата.