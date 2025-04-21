Росприроднадзор через суд добивается устранения эконарушений на АО "Волга" Общество

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия продолжает добиваться от АО "Волга" исполнения требований природоохранного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным надзорного ведомства, в 2023 и 2024 годах были проведены плановые проверки, по итогам которых выявлены многочисленные нарушения.

Так, в 2023-м специалисты зафиксировали более десяти нарушений. Они касались охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, соблюдения земельного законодательства, а также лицензионных требований. Кроме того, было установлено искажение экологических данных. По результатам проверки юридическое лицо привлекли к административной ответственности. Суды двух инстанций подтвердили обоснованность требований надзорного органа. АО "Волга" было выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений, и попытка оспорить его в арбитраже оказалась безуспешной.

Проверка, проведённая в 2024 году, также выявила серьёзные нарушения. Среди них — отсутствие утверждённых нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, смешивание различных видов отходов, некорректная инвентаризация источников выбросов, искажение сведений об источниках загрязнения, а также нарушения в эксплуатации газоочистного оборудования. По итогам проверки было выдано новое предписание, а юридическое и должностные лица предприятия вновь привлечены к административной ответственности.

АО "Волга" оспорило действия надзорного ведомства в суде, однако решение Канавинского райсуда подтвердило законность привлечения к ответственности. Суд указал на отсутствие доказательств невиновности предприятия и признал доводы компании необоснованными. При этом размер штрафа был снижен с 200 до 100 тысяч рублей. Также оставлено в силе постановление о привлечении к ответственности генерального директора, который, согласно уставу, является единоличным исполнительным органом и отвечает за текущую деятельность предприятия.

Отдельно отмечено, что в ходе обеих проверок сотрудники Росприроднадзора столкнулись с препятствиями со стороны предприятия. В 2023 году представители бумкомбината отказались предоставить доступ к контрольным колодцам, что сделало невозможным отбор проб. В 2024 году предприятие не предоставило требуемую документацию. В обоих случаях суд признал АО "Волга" виновным в административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4.1 КоАП РФ.

Ситуация находится на постоянном контроле Росприроднадзора. Надзорное ведомство намерено добиваться от АО "Волга" полного устранения всех выявленных нарушений экологического законодательства.

Ранее сообщалось, что Сокольский водоканал оштрафован почти на 1 млн рублей за загрязнение Волги.