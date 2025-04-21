Трудинспекция разбирается в причинах ДТП с автобусом в Дзержинске

Фото:
Гострудинспекция Нижегородской области начала проверку обстоятельств дорожного происшествия с участием рейсового автобуса в Дзержинске, в результате которого пострадали водитель и пассажиры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, ДТП произошло 20 апреля. Автобус, следовавший по маршруту Т-29, внезапно съехал с проезжей части, выехал на тротуар и врезался в стену здания.
По предварительным данным, причиной аварии могла стать внезапная потеря сознания водителя, из-за чего он утратил контроль над транспортным средством. Водитель и несколько пассажиров были доставлены в больницу.
Главный государственный инспектор труда в регионе Илья Мошес отметил, что ведомство уже взаимодействует с профильными структурами для выяснения всех обстоятельств случившегося.
"Ожидается официальное извещение о возможном несчастном случае на производстве, а также медицинское заключение, которое определит степень тяжести травм, полученных водителем", — уточнил он.
Проверка продолжается.
Отметим, что следственное управление СК по Нижегородской области по факту ДТП возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а глава ведомства Александр Бастрыкин представить доклад с информацией о ходе расследования и установленных обстоятельствах случившегося.
Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел на обочину в Балахнинском районе и сбил семерых пешеходов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+