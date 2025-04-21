Аномальная жара снова идет в Нижегородскую область Общество

Аномально жаркая погода с превышением нормы на 7-8 градусов установится в Нижегородской области в ближайшие дни. В связи с этим в нижегородском МЧС предупредили жителей региона о риске возникновения пожаров.

В ведомстве напомнили, что в области с 11 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров в лесах, на дачных участках и вблизи строений. Недопустимо сжигание сухой травы, мусора и других отходов.

Проведение огневых и других пожароопасных работ без согласования с надзорными органами также запрещено.

Кроме того, не допускается устройство несанкционированных свалок, особенно вблизи лесных массивов и населённых пунктов.

Нижегородцам рекомендуют не оставлять легковоспламеняющиеся материалы на открытом воздухе, призывают граждан следить за состоянием электропроводки и оборудования в жилых и хозяйственных постройках. При обнаружении возгорания следует немедленно сообщить по телефону 101 или 112.

Ранее сообщалось, что в Сергачском районе Нижегородской огонь уничтожил шесть домов.

