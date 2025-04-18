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Культура и отдых

Нижегородцам напомнили о повышенной угрозе возникновения лесных пожаров

18 апреля 2025 16:50  [1] Культура и отдых
Нижегородцам напомнили о повышенной угрозе возникновения лесных пожаров

Фото: Минлесхоз Нижегородской области

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира напоминает нижегородцам о повышенной угрозе возникновения лесных пожаров и обращается с настоятельным призывом соблюдать правила пожарной безопасности. 

Как отметил глава ведомства Роман Воробьев, в прошлом году более 70% лесных пожаров были вызваны человеческим фактором — в основном из-за неосторожного обращения с огнем. Многие из них происходили в труднодоступных болотистых районах, куда люди приходили за ягодами и грибами.

"Огонь в лесу распространяется очень быстро, а восстановление выгоревших участков занимает годы. Поэтому крайне важно строго соблюдать противопожарные правила", — подчеркнул министр.

В министерстве напомнили, что с 11 апреля в Нижегородской области введён особый противопожарный режим. Он предусматривает запрет на разведение костров, сжигание мусора и проведение палов. При установлении IV–V класса пожарной опасности посещение лесов полностью запрещено.

Нарушение противопожарного режима влечёт за собой штрафы: до 50 тысяч рублей для граждан, до 90 тысяч — для должностных лиц и до 1 миллиона — для юридических. Кроме того, возможна уголовная ответственность за уничтожение или повреждение леса, в том числе по неосторожности (статья 261 УК РФ).

Если вы стали свидетелем лесного пожара, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 100-94-00 (лесная охрана) или 8 (831) 430-01-23 (региональная диспетчерская служба). Линии работают круглосуточно.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область откажется от авиации для выявления лесных пожаров, а будет использовать беспилотные летательные аппараты и систему видеонаблюдения.

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Теги:
Лесные пожары Минлесхоз
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