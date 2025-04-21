Капремонт Алексеевской в Нижнем Новгороде может начаться в 2025 году Общество

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Улицу Алексеевскую ждет капитальный ремонт. Об этом стало известно на заседании постоянной думской комиссии по транспорту и дорожному хозяйству 21 апреля, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Коммунист Николай Сатаев выступил с инициативой запретить на улице парковку из-за ее перегруженности. В ответ глава дептранса Андрей Житников напомнил, что есть концессионное соглашение по платным парковкам.

Кроме того, по его словам, есть проект капремонта улицы. Он уже прошел экспертизу, которой установлена, в том числе и смета - 262 млн рублей. Проектом предусмотрено сокращение парковочных карманов, а также расширение тротуаров и проезжей части.

"Мы направили письмо в область о выделении средств", - сказал он.

В случае одобрения финансирования планируется заключение двухгодичного контракта.

По словам генерального директора ГУММиД Андрея Левдикова, предварительное одобрение финансирования уже получено.

"Если выделят средства в апреле-июне, то мы сразу выходим на торги, заключаем контракт на 2025 и 2026 год, и начинаем работы в этом году", - рассказал чиновник.

Ранее сообщалось, что общественные пространства Нижнего Новгорода начали благоустраивать по нацпроекту.