Волнистый асфальт на проспекте Гагарина объяснили "естественным износом" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Асфальт на проспекте Гагарина в районе площади Лядова стал волнистым. Водители жалуются, что дорога ощущается как "стиральная доска". Особенно сильно неровности чувствуются при выезде с улицы Тимирязева. Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась за разъяснениями в МКУ "ГУММиД" и выяснила, что исправлять ситуацию капитально не планируется.

В ведомстве напомнили, что участок проспекта Гагарина от площади Лядова до улицы Медицинской ремонтировали в 2021 году. Тогда заменили только верхний слой асфальта толщиной 5 сантиметров. Усиления конструкции дорожного покрытия не проводилось.

По информации МКУ "ГУММиД", дефект в виде волн возник из-за естественного износа покрытия на полосах интенсивного движения. Такие повреждения не входят в перечень гарантийных обязательств подрядчика.

Тем не менее, подрядная организация в рамках гарантий выполнит ямочный ремонт и устранит выкрашивания покрытия.

Ранее сообщалось, в столице Приволжья начинается капремонт дорог по нацпроекту.

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