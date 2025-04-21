Площадь Трудовой доблести может появиться в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: ННГАСУ

Будущие архитекторы из Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) работают над созданием концептуального проекта новой городской площади, посвящённой трудовому подвигу нижегородцев в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Разработка приурочена к 80-летию Победы и может быть реализована перед 35-метровой стелой "Город трудовой доблести", установленной в парке Победы Нижнего Новгорода.

Как сообщила доцент кафедры ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства ННГАСУ, член Союза архитекторов России Татьяна Киреева, на первом этапе студенты представили эскизы, из которых девять получили положительное заключение экспертной комиссии и были допущены к дальнейшему проектированию.

В рамках подготовки участники проекта совершили выезд в парк Победы, детально изучили особенности ландшафта, растительности и существующих объектов на территории. Это позволило им точнее определить подходы к благоустройству.

Финальная защита студенческих концепций состоится 28 апреля на площадке ННГАСУ "Точка Урбан 2.0". Там команды представят свои разработки экспертному жюри, в состав которого войдут специалисты в области архитектуры и градостроительства Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что нижегородские школы отремонтируют по проектам студентов ННГАСУ.