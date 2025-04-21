ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
21 апреля 2025 19:09  [3] Площадь Трудовой доблести может появиться в Нижнем Новгороде
21 апреля 2025 17:36  [88] Шесть нижегородских ресторанов вошли в шорт-лист национальной ресторанной премии Wheretoeat Russia – 2025
21 апреля 2025 13:33  [196] Конкурс на проектирование и строительство Триумфальной арки готовят в Нижнем Новгороде
21 апреля 2025 13:28  [171] Нижегородцы читают "Атлант расправил плечи" и слушают подкасты DISGUSTING MEN
21 апреля 2025 10:25  [256] Нижегородец Сергей Кристовский из Uma2rman стал отцом в седьмой раз
20 апреля 2025 15:49  [358] Скейт-парк в парке "Швейцария" Нижнего Новгорода открылся досрочно 
20 апреля 2025 12:20  [314] Новую концертную площадку построят в Починках
19 апреля 2025 17:30  [485] Исторические реконструкции покажут в нижегородских парках в День Победы
18 апреля 2025 19:07  [564] Художник превращает остановки в арт-объекты в Нижнем Новгороде
18 апреля 2025 16:53  [452] Завершились съемки сериала "Ухожу красиво. Сезон 2" для Wink.ru
Культура и отдых

Площадь Трудовой доблести может появиться в Нижнем Новгороде

21 апреля 2025 19:09  [3] Культура и отдых
Студенты ННГАСУ создадут концепцию площади трудовой доблести в Нижнем Новгороде

Фото: ННГАСУ

Будущие архитекторы из Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) работают над созданием концептуального проекта новой городской площади, посвящённой трудовому подвигу нижегородцев в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Разработка приурочена к 80-летию Победы и может быть реализована перед 35-метровой стелой "Город трудовой доблести", установленной в парке Победы Нижнего Новгорода.

Как сообщила доцент кафедры ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства ННГАСУ, член Союза архитекторов России Татьяна Киреева, на первом этапе студенты представили эскизы, из которых девять получили положительное заключение экспертной комиссии и были допущены к дальнейшему проектированию.

В рамках подготовки участники проекта совершили выезд в парк Победы, детально изучили особенности ландшафта, растительности и существующих объектов на территории. Это позволило им точнее определить подходы к благоустройству.

Финальная защита студенческих концепций состоится 28 апреля на площадке ННГАСУ "Точка Урбан 2.0". Там команды представят свои разработки экспертному жюри, в состав которого войдут специалисты в области архитектуры и градостроительства Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что нижегородские школы отремонтируют по проектам студентов ННГАСУ. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВОВ ННГАСУ Проектирование
Поделиться:
Новости по теме
19 апреля 2025 17:30  [485] Исторические реконструкции покажут в нижегородских парках в День Победы
01 апреля 2025 18:17  [521] Школьников из Нижнего Новгорода пригласили на конкурс о героях трудового фронта
13 февраля 2025 20:00  [901] ННГАСУ ведет мониторинг 8 зданий около стройки в Почаинском овраге
03 февраля 2025 20:31  [1065] Более 200 мероприятий ждет нижегородцев в честь 80-летия Победы в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph