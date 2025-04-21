Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 апреля 2025 10:48  [47] Выброшенные на свалку письма нижегородским бойцам СВО отправят на передовую
22 апреля 2025 10:33  [69] Минобр проведет проверку из-за выброшенных на помойку писем бойцам СВО
22 апреля 2025 10:15  [129] Свыше 12 млрд рублей выплатили за строительство дублера проспекта Гагарина
22 апреля 2025 09:57  [128] Проезд закрыли на участках трех федеральных трасс в Нижегородской области
22 апреля 2025 09:32  [153] Капремонт домов в Нижегородской области обойдется почти в 6 млрд рублей
22 апреля 2025 09:25  [125] Ветеран Анна Ковалева на 103-м году ушла из жизни в Арзамасе
22 апреля 2025 08:00  [396] Госэкспертиза одобрила проект строительства "Святых Врат" в Дивееве
22 апреля 2025 07:00  [320] Проект замены трамвайных путей у Смоленской церкви в Нижнем Новгороде доработают
21 апреля 2025 19:26  [521] Суд изымает земельный участок в Кузнечихе из частной собственности
21 апреля 2025 18:49  [394] Силовики устроили облаву на мигрантов в нижегородском хостеле
Общество

Капремонт домов в Нижегородской области обойдется почти в 6 млрд рублей

22 апреля 2025 09:32  [153] Общество
Капремонт домов в Нижегородской области обойдется почти в 6 млрд рублей

Фонд капитального ремонта планирует направить около 5,7 млрд рублей на проведение работ в многоквартирных домах Нижегородской области в 2025 году. Об этом сообщает официальный портал правовой информации.

Соответствующее постановление подписал губернатор Глеб Никитин 21 апреля.

Согласно документу, регоператор получит право использовать эти средства на реализацию программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах по всей Нижегородской области.

Ожидается, что финансирование позволит продолжить масштабную модернизацию жилищного фонда, повысить качество и безопасность проживания граждан, а также улучшить внешний облик населённых пунктов региона.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в 2025 году капремонт запланирован в двух школах.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
дома капремонт
Поделиться:
Новости по теме
02 апреля 2025 08:00  [688] Проект ремонта общежития НГТУ на Гагарина обойдется почти в 17 млн рублей
01 апреля 2025 13:45  [474] Капремонт больницы №28 в Нижнем Новгороде обойдется почти в 55 млн рублей
14 марта 2025 20:18  [775] В поликлинике Дзержинска завершили первый этап капремонта и готовятся к следующему
06 марта 2025 15:38  [655] Почти 11 млн выделили на капремонт нижегородского архива
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph