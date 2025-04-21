Капремонт домов в Нижегородской области обойдется почти в 6 млрд рублей Общество

Фонд капитального ремонта планирует направить около 5,7 млрд рублей на проведение работ в многоквартирных домах Нижегородской области в 2025 году. Об этом сообщает официальный портал правовой информации.

Соответствующее постановление подписал губернатор Глеб Никитин 21 апреля.

Согласно документу, регоператор получит право использовать эти средства на реализацию программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах по всей Нижегородской области.

Ожидается, что финансирование позволит продолжить масштабную модернизацию жилищного фонда, повысить качество и безопасность проживания граждан, а также улучшить внешний облик населённых пунктов региона.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в 2025 году капремонт запланирован в двух школах.