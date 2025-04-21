Минобр проведет проверку из-за выброшенных на помойку писем бойцам СВО

Министерство образования Нижегородской области проведет проверку по выброшенным письмам для участников СВО. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава ведомства Михаил Пучков.
Напомним, коробку с письмами и открытками, написанными учащимися Нижегородского строительного техникума для участников специальной военной операции обнаружили на мусорке в Сормовском районе. Губернатор Глеб Никитин потребовал найти виновных в выбросе писем.
Михаил Пучков назвал произошедшее недопустимым и выразил возмущение случившимся. Он подчеркнул, что подобное отношение к стараниям студентов вызывает глубокое сожаление и требует тщательного разбирательства.
По его словам, в день инцидента в техникум выезжали сотрудники министерства для анализа ситуации. Сам министр, находясь в командировке, не смог лично посетить учреждение, однако заверил, что техникум посетит исполняющая обязанности министра образования Любовь Широкова.
Министр напомнил, что с октября 2022 года студенты профессиональных образовательных организаций Нижегородской области активно участвуют в гуманитарных акциях, таких как "#МЫВМЕСТЕ" и "#МЫРЯДОМ". Молодые люди не просто писали письма, но и самостоятельно загружали их в машины для отправки.
Так, за прошлый год и первый квартал текущего, по словам министра, студенты, родители и преподаватели передали более 15 тонн гумпомощи. В техникумах и колледжах региона учащиеся под руководством педагогов изготавливают необходимые для военнослужащих изделия: печки, маскировочные сети, теплые вещи, окопные свечи, аптечки, носилки, поясные сумки, комплектующие для беспилотников и даже переоборудуют автомобили в багги.
За последние шесть месяцев, отметил Пучков, в учебных заведениях было изготовлено свыше 60 тысяч единиц продукции.
Он призвал общественность поддержать студентов, добавив, что в преддверии Дня Победы образовательные организации готовят новую партию гуманитарной помощи. Министр выразил уверенность, что писем в этот раз будет ещё больше, а министерство проконтролирует, чтобы они обязательно дошли до адресатов.
Ранее сообщалось, что трое нижегородцев освобождены из украинского плена.
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