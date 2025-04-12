ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 апреля 2025 15:48  [14] Почему стоит обратить внимание на натуральную косметику?
16 апреля 2025 15:46  [40] Общественные пространства Нижнего Новгорода начали благоустраивать по нацпроекту
16 апреля 2025 15:29  [74] Первый окружной сбор ветеранов СВО из ПФО стартовал в Нижнем Новгороде
16 апреля 2025 15:16  [71] Высокотехнологичные решения от Суперайс: будущее контроля и измерений
16 апреля 2025 14:24  [120] Благоустроенное общественное пространство в Богородске вошло в число лучших проектов России
16 апреля 2025 13:58  [136] Врачи ПИМУ поставили 103-летнего нижегородца на ноги перед парадом Победы
16 апреля 2025 13:27  [140] Вход на территорию Нижегородского кремля ограничат из-за крестного хода в Пасху
16 апреля 2025 13:00  [159] Водоканал готовит к запуску главный фонтан Нижнего Новгорода
16 апреля 2025 12:21  [153] Число заболевших ОРВИ в Нижегородской области продолжает снижаться
16 апреля 2025 11:44  [177] Нижегородские фельдшеры смогут заменять врачей с осени
Общество

Первый окружной сбор ветеранов СВО из ПФО стартовал в Нижнем Новгороде

16 апреля 2025 15:29  [74] Общество
Первый окружной сбор ветеранов СВО Приволжского федерального округа прошли в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В столице Приволжского федерального округа начался первый окружной сбор ветеранов специальной военной операции. В мероприятии принимают участие более 100 представителей Ассоциации ветеранов СВО России из регионов ПФО. Открытие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Собравшихся поприветствовал заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Александр Тихонов. Он отметил важность работы Ассоциации и её роль в поддержке бойцов, вернувшихся с фронта, а также их семей.

"Ассоциация — это, по сути, вы сами. Ваша работа, ваше взаимодействие с органами власти, с боевыми товарищами, с семьями погибших — это и есть та связующая нить между государством и участниками СВО", — подчеркнул Тихонов.

Он также обратил внимание на необходимость помощи ветеранам в адаптации к мирной жизни: "Никто другой, кроме нас с вами, уважаемые мои боевые товарищи, не поймёт участников СВО лучше. Мы чувствуем и говорим на одном языке. Есть те, кто готов говорить о своих проблемах, а есть те, кто замыкается в себе. Наша задача — найти таких ребят и вернуть их к активной жизни".

Одной из ключевых целей встречи стало укрепление межрегиональных связей, обмен опытом и выработка эффективных решений по поддержке ветеранов. Тихонов также подчеркнул необходимость создания единой системы работы с ветеранами по всей стране. В частности, он указал на различия в порядке предоставления льгот в регионах и призвал участников Ассоциации формировать устойчивую систему связи, "в которой каждый будет услышан".

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев выразил благодарность участникам за службу и отметил значимость их опыта для всей страны: "Ваш опыт мы не просто возьмём на вооружение, а вместе разработаем механизмы, направленные на поддержку наших героев, участников СВО и их семей".

Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев напомнил, что организация проводит сборы с 2024 года, однако на окружном уровне подобная встреча проходит впервые. Он подчеркнул важность работы Ассоциации как для тех, кто находится на передовой, так и для тех, кто уже вернулся домой.

"Начну с главного вывода, который я хотел бы сделать. И заверить вас в том, что всё, что мы делаем здесь, это точно нужно там, нашим парням на линии боевого соприкосновения. И всё, что они там делают, это точно нужно здесь — и нам, и нашим семьям, и нашей молодёжи", — заявил Афанасьев.

Он отметил, что Ассоциация объединяет самых разных людей — контрактников, добровольцев, членов семей участников, волонтёров и неравнодушных граждан. Это, по его словам, делает организацию сильнее: "В этом наша сила, в этом наше конкурентное преимущество. И мы обязательно вот именно эту разность и будем использовать".

Третий важный вывод, по словам Афанасьева, касается неизменности внешней угрозы: "У нас всё как всегда. У нас всё те же друзья — армия и флот. Все те же враги. И неважно, как они называются — империя, рейх, союз". Он подчеркнул, что противники России действуют по принципу "все на одного", тогда как у нас — "все за одного". Именно этот принцип, по его мнению, лежит в основе Ассоциации ветеранов СВО.

В рамках первого дня сборов состоялась церемония награждения участников добровольческого гуманитарного отряда Ассоциации в Курской области. В его состав вошли ветераны из Нижегородской и Саратовской областей, а также Чувашии. Отряд занимался эвакуацией гражданского населения и раненых после вторжения ВСУ в российское приграничье.

Кроме того, участники обсудили создание народного цифрового архива историй участников СВО — проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Также рассматривались вопросы содействия в поиске без вести пропавших и увековечения памяти погибших товарищей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные СВО
Поделиться:
Новости по теме
16 апреля 2025 10:00  [1978] Глеб Никитин рассказал о мерах поддержки бойцов СВО и их семей в регионе
15 апреля 2025 14:22  [562] Замглавы МО РФ Цивилева оценила работу военного госпиталя в Нижнем Новгороде
11 апреля 2025 18:28  [697] Мэрия направила 1,4 млрд рублей на поддержку участников СВО и их семей
11 апреля 2025 14:50  [396] Нижегородские парламентарии во главе с Евгением Люлиным посетили подшефный Харцызск
10 апреля 2025 08:33  [605] Нижегородка уехала на СВО, чтобы "прочувствовать всё на себе"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph