Первый окружной сбор ветеранов СВО из ПФО стартовал в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В столице Приволжского федерального округа начался первый окружной сбор ветеранов специальной военной операции. В мероприятии принимают участие более 100 представителей Ассоциации ветеранов СВО России из регионов ПФО. Открытие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Собравшихся поприветствовал заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Александр Тихонов. Он отметил важность работы Ассоциации и её роль в поддержке бойцов, вернувшихся с фронта, а также их семей.

"Ассоциация — это, по сути, вы сами. Ваша работа, ваше взаимодействие с органами власти, с боевыми товарищами, с семьями погибших — это и есть та связующая нить между государством и участниками СВО", — подчеркнул Тихонов.

Он также обратил внимание на необходимость помощи ветеранам в адаптации к мирной жизни: "Никто другой, кроме нас с вами, уважаемые мои боевые товарищи, не поймёт участников СВО лучше. Мы чувствуем и говорим на одном языке. Есть те, кто готов говорить о своих проблемах, а есть те, кто замыкается в себе. Наша задача — найти таких ребят и вернуть их к активной жизни".

Одной из ключевых целей встречи стало укрепление межрегиональных связей, обмен опытом и выработка эффективных решений по поддержке ветеранов. Тихонов также подчеркнул необходимость создания единой системы работы с ветеранами по всей стране. В частности, он указал на различия в порядке предоставления льгот в регионах и призвал участников Ассоциации формировать устойчивую систему связи, "в которой каждый будет услышан".

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев выразил благодарность участникам за службу и отметил значимость их опыта для всей страны: "Ваш опыт мы не просто возьмём на вооружение, а вместе разработаем механизмы, направленные на поддержку наших героев, участников СВО и их семей".

Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев напомнил, что организация проводит сборы с 2024 года, однако на окружном уровне подобная встреча проходит впервые. Он подчеркнул важность работы Ассоциации как для тех, кто находится на передовой, так и для тех, кто уже вернулся домой.

"Начну с главного вывода, который я хотел бы сделать. И заверить вас в том, что всё, что мы делаем здесь, это точно нужно там, нашим парням на линии боевого соприкосновения. И всё, что они там делают, это точно нужно здесь — и нам, и нашим семьям, и нашей молодёжи", — заявил Афанасьев.

Он отметил, что Ассоциация объединяет самых разных людей — контрактников, добровольцев, членов семей участников, волонтёров и неравнодушных граждан. Это, по его словам, делает организацию сильнее: "В этом наша сила, в этом наше конкурентное преимущество. И мы обязательно вот именно эту разность и будем использовать".

Третий важный вывод, по словам Афанасьева, касается неизменности внешней угрозы: "У нас всё как всегда. У нас всё те же друзья — армия и флот. Все те же враги. И неважно, как они называются — империя, рейх, союз". Он подчеркнул, что противники России действуют по принципу "все на одного", тогда как у нас — "все за одного". Именно этот принцип, по его мнению, лежит в основе Ассоциации ветеранов СВО.

В рамках первого дня сборов состоялась церемония награждения участников добровольческого гуманитарного отряда Ассоциации в Курской области. В его состав вошли ветераны из Нижегородской и Саратовской областей, а также Чувашии. Отряд занимался эвакуацией гражданского населения и раненых после вторжения ВСУ в российское приграничье.

Кроме того, участники обсудили создание народного цифрового архива историй участников СВО — проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Также рассматривались вопросы содействия в поиске без вести пропавших и увековечения памяти погибших товарищей.