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Общество

Выброшенные на свалку письма нижегородским бойцам СВО отправят на передовую

22 апреля 2025 10:48  [47] Общество
Выброшенные на мусорку письма для участников СВО доставят нижегородским бойцам

Фото: Александр Воложанин

Выброшенные на мусорку письма для участников СВО доставят бойцам, сообщается в телеграм-канале Дома народного единства. 

Отмечается, что за дело возьмется Координационный центр по поддержке военнослужащих, работающий на базе Дома народного единства.

Сотрудники центра доставят письма с добрыми пожеланиями нижегородским бойцам.

"Доведем до финала дело, которое кто-то бросил", - говорится в сообщении. 

В Доме народного единства добавили, что послания, написанные детьми и молодежью, несут в себе не просто слова поддержки, а настоящую моральную опору для тех, кто находится вдали от родных и близких. Такие письма становятся символом заботы и веры, а значит, имеют огромное значение как для самих защитников, так и для тех, кто их пишет.

В ближайшее время треугольники с добрыми словами будут переданы адресатам вместе с гуманитарным конвоем — прямо на передовую. 

Ранее сообщалось, что в Сормовском районе на мусорке нашли коробку с письмами и открытками, написанными учащимися Нижегородского строительного техникума для бойцов СВО. Губернатор Глеб Никитин потребовал найти виновных в выбросе писем. В министерстве образования проведут проверку.

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Теги:
Дом народного единства СВО
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