Акция "Бессмертный полк" пройдет в Нижнем Новгороде в онлайн-формате Общество

Фото: Александр Воложанин

В этом году акция "Бессмертный полк" (0+) в Нижнем Новгороде вновь пройдёт в дистанционном формате. Об этом в эфире телекомпании "Волга" сообщила Мария Самоделкина, руководитель нижегородского отделения ВОД "Волонтёры Победы".

Как отметила Самоделкина, решение о проведении шествия онлайн принято с учётом вопросов безопасности.

Сейчас на официальной платформе "Бессмертныйполк.рф" продолжается сбор данных о родственниках-участниках Великой Отечественной войны. Пользователи могут загрузить фотографии и краткие биографии своих героев.

9 мая на этом сайте будет опубликован видеоролик (0+), составленный из присланных материалов.

Альтернативной площадкой также остаётся ресурс "Стенапамяти.рф", где жители региона могут разместить информацию о своих близких, участвовавших в войне.

Ранее сообщалось, что техника времен СССР выйдет на военный парад (0+) в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что с 16 апреля в областном центре проходят репетиции парада Победы.