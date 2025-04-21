Акция "Бессмертный полк" пройдет в Нижнем Новгороде в онлайн-формате

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В этом году акция "Бессмертный полк" (0+) в Нижнем Новгороде вновь пройдёт в дистанционном формате. Об этом в эфире телекомпании "Волга" сообщила Мария Самоделкина, руководитель нижегородского отделения ВОД "Волонтёры Победы".
Как отметила Самоделкина, решение о проведении шествия онлайн принято с учётом вопросов безопасности.
Сейчас на официальной платформе "Бессмертныйполк.рф" продолжается сбор данных о родственниках-участниках Великой Отечественной войны. Пользователи могут загрузить фотографии и краткие биографии своих героев.
9 мая на этом сайте будет опубликован видеоролик (0+), составленный из присланных материалов.
Альтернативной площадкой также остаётся ресурс "Стенапамяти.рф", где жители региона могут разместить информацию о своих близких, участвовавших в войне.
Ранее сообщалось, что техника времен СССР выйдет на военный парад (0+) в Нижнем Новгороде.
Также напомним, что с 16 апреля в областном центре проходят репетиции парада Победы.
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