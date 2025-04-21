Мобилизованным нижегородцам сохранят рабочие места до 2025 года Общество

Поправки в свой указ о частичной мобилизации внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, обязанность работодателей сохранять рабочие места за мобилизованными гражданами теперь официально распространяется на 2025 год. Это означает, что нижегородские предприятия не имеют права увольнять сотрудников, призванных по мобилизации, до окончания этого срока.

Вместо прежней формулировки, которая предусматривала освобождение от работы с сохранением должности, теперь указано, что с мобилизованными "приостанавливается действие трудовых договоров и служебных контрактов". Это юридически более чёткая формулировка, которая соответствует положениям Трудового кодекса РФ и федерального законодательства, принятого в связи с мобилизацией.

Фактически это означает, что работодатель не расторгает трудовой договор, а лишь "замораживает" его действие на время службы сотрудника по мобилизации.

За мобилизованным сохраняется право вернуться на прежнее место работы после окончания службы. Работодатель обязан обеспечить возможность восстановления трудовых отношений после демобилизации.

Таким образом, поправки направлены на усиление правовой определённости и стабильности занятости для мобилизованных граждан, а также на снижение административной нагрузки на работодателей, уточняя механизм исполнения этих обязательств.

Напомним, что указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года.