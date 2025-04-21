Памятник Сталину в Нижнем Новгороде решили пока не устанавливать Общество

Вопрос об установке памятника Иосифу Сталину в Нижнем Новгороде отложен на неопределённый срок. Об этом 23 апреля 2025 года сообщила пресс-служба нижегородского регионального отделения КПРФ.

Изначально в этот день должно было состояться заседание Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий при городской думе, на котором планировалось рассмотреть инициативу об установке памятника. Однако заседание было перенесено без указания причин и новой даты.

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы РФ и руководитель нижегородского отделения КПРФ Владислав Егоров. Он выразил обеспокоенность тем, что перенос обсуждения может быть попыткой избежать общественного резонанса накануне юбилея Победы, если инициатива будет отклонена. Егоров также выразил надежду, что обсуждение всё же состоится, и вопрос будет решён в открытом и конструктивном формате.

Идея установки памятника Сталину ранее уже вызывала споры в обществе и неоднозначную реакцию среди жителей региона. Вопрос продолжает оставаться предметом общественных и политических обсуждений.

Напомним, что в 2020 году на Бору в Нижегородской области уже был открыт памятник Сталину.