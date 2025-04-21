Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 апреля 2025 14:28  [5] Мошенники предлагают нижегородским школьникам купить ответы ВПР и ЕГЭ
23 апреля 2025 14:20  [41] Врач рассказала нижегородцам о необходимости вакцинации
23 апреля 2025 14:05  [121] Почти половину строений изъяли в зоне будущей стройки метро в Сормове
23 апреля 2025 14:01  [55] Преимущества частных общеобразовательных школ
23 апреля 2025 13:49  [91] Беспилотные курьеры доставят лекарства в три больницы Нижнего Новгорода
23 апреля 2025 13:38  [90] Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила прозрачность досрочного ЕГЭ
23 апреля 2025 13:32  [107] Метростроители приступили к монтажу щита на Сенной площади
23 апреля 2025 13:20  [115] "Поезд Победы" отправился по станциям трудовой славы ГЖД
23 апреля 2025 13:06  [122] Нижегородцы стали участниками первой передачи "Большие семьи большой страны"
23 апреля 2025 12:49  [147] Проект обновления Ботсада ННГУ все еще находится в стадии разработки
Общество

Мошенники предлагают нижегородским школьникам купить ответы ВПР и ЕГЭ

23 апреля 2025 14:28  [5] Общество
Мошенники предлагают нижегородским школьникам купить ответы ВПР и ЕГЭ

В преддверии государственных экзаменов и ВПР для школьников активизировались мошенники. Через соцсети они предлагают приобрести "настоящие" ответы или варианты заданий, обещая высокие результаты. Об этом сообщил телеканал "360".

Злоумышленники создают фальшивые сайты и каналы в мессенджерах, используя методы фишинга для получения личных данных пользователей. Они выдают себя за представителей Федерального института педагогических измерений или Рособрнадзора. Под предлогом предоставления доступа к "закрытым серверам", они убеждают школьников и их родителей совершить покупку. В некоторых случаях мошенники предлагают даже сдать экзамен за ученика.

В итоге жертвы получают устаревшие или поддельные материалы, а иногда и пустые файлы вместо настоящих ответов.

Кроме того, при оформлении покупки существует риск заражения устройства вредоносным программным обеспечением, которое может использоваться для кражи личных данных и денежных средств.

Как НИА "Нижний Новгород" рассказала пострадавшая от действий мошенников школьница, она нашла Telegram-канал с предложением вариантов ответов на любые ВПР. Причём в канале была масса положительных отзывов от якобы других пользователей. Девочке даже предложили скидку как "случайной победительнице розыгрыша". После оплаты ей прислали 10 вариантов работ по математике с ответами. Естественно, ни один из них не совпал с реальной ВПР.

Девочка также сообщила, что аферисты активно продвигают свои каналы через популярные у подростков видеоплатформы, такие как TikTok, и на их агрессивную рекламу, располагающую к доверию, "ведутся" многие учащиеся среднего и старшего звена, обеспокоенные учебными результатами.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЕГЭ мошенники школьники
Поделиться:
Новости по теме
25 марта 2025 12:46  [845] Названы точные даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в Нижегородской области в 2025 году
03 марта 2025 17:17  [482] Более 13,5 тысячи нижегородцев планируют сдать ЕГЭ в этом учебном году
12 сентября 2024 15:00  [1097] Минпросвещения призвало запретить сайты со школьными ГДЗ
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph