Мошенники предлагают нижегородским школьникам купить ответы ВПР и ЕГЭ Общество

В преддверии государственных экзаменов и ВПР для школьников активизировались мошенники. Через соцсети они предлагают приобрести "настоящие" ответы или варианты заданий, обещая высокие результаты. Об этом сообщил телеканал "360".

Злоумышленники создают фальшивые сайты и каналы в мессенджерах, используя методы фишинга для получения личных данных пользователей. Они выдают себя за представителей Федерального института педагогических измерений или Рособрнадзора. Под предлогом предоставления доступа к "закрытым серверам", они убеждают школьников и их родителей совершить покупку. В некоторых случаях мошенники предлагают даже сдать экзамен за ученика.

В итоге жертвы получают устаревшие или поддельные материалы, а иногда и пустые файлы вместо настоящих ответов.

Кроме того, при оформлении покупки существует риск заражения устройства вредоносным программным обеспечением, которое может использоваться для кражи личных данных и денежных средств.

Как НИА "Нижний Новгород" рассказала пострадавшая от действий мошенников школьница, она нашла Telegram-канал с предложением вариантов ответов на любые ВПР. Причём в канале была масса положительных отзывов от якобы других пользователей. Девочке даже предложили скидку как "случайной победительнице розыгрыша". После оплаты ей прислали 10 вариантов работ по математике с ответами. Естественно, ни один из них не совпал с реальной ВПР.

Девочка также сообщила, что аферисты активно продвигают свои каналы через популярные у подростков видеоплатформы, такие как TikTok, и на их агрессивную рекламу, располагающую к доверию, "ведутся" многие учащиеся среднего и старшего звена, обеспокоенные учебными результатами.