Виновника смертельного ДТП в Сормове перевели под домашний арест Происшествия

18-летнего нижегородца, который в феврале на автомобиле каршеринга насмерть сбил двух женщин на улице Землячки, перевели из СИЗО под домашний арест.

По данным NewsNN, такое решение вынес Сормовский районный суд Нижнего Новгорода.

Напомним, что ранее по решению суда виновника ДТП заключили под стражу, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Молодому человеку за совершенное деяние грозит до 7 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года в Нижегородской области резко выросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием каршеринговых автомобилей.